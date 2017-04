Pasra Sergio Massa “El consumo cae porque la gente se está empobreciendo”

Así lo expresó el diputado nacional Sergio Massa, durante su visita a Chivilcoy, donde participó en la entrega de materiales deportivos para 34 instituciones locales y se otorgaron 2600 becas escolares para alumnos de los niveles primarios, secundarios y terciarios de todo el partido. En ese marco, el líder del Frente Renovador se refirió a la relación entre caída del consumo, desempleo, estancamiento de la economía y bajos niveles de producción.



Sergio Massa encabezó, junto al Intendente local Guillermo Britos, el acto de entrega de materiales deportivos para 34 instituciones locales y 2600 becas educativas. Tras el multitudinario acto, que congregó a más de 7 mil personas en el Club Social, Cultural y Deportivo Gimnasia y Esgrima, el líder del Frente Renovador alertó sobre la grave situación que atraviesa el país: “Hoy se confirmó que se cumple el mes número 15 con caída del consumo en la Argentina. Y la caída del consumo se produce porque la gente se está empobreciendo”, indicó.



Y subrayó: "El problema central de la Argentina es que no tiene un rumbo económico claro. El gobierno no tiene ni plan económico ni ministro de Economía, mientras los precios, los impuestos y las tarifas siguen aumentando y el consumo sigue cayendo."



En ese sentido, agregó: "La Argentina tiene un problema estructural y coyuntural de empleo, la economía está parada, en recesión no hay consumo y sin consumo no hay producción. El 80% de nuestra economía funciona con mercado interno y el 72% de nuestro empleo es PyME”.



Massa remarcó la necesidad de "encontrar un equilibrio entre la inversión y el consumo para alcanzar la meta de crecimiento y mejoramiento social”. Sobre este punto, explicó que "los modelos que sólo priorizan el consumo terminan creando inflación, y los que sólo priorizan la inversión se terminan frustrando por la falta de demanda”. Por ese motivo, destacó la necesidad de generar una dinámica en la cual “el consumo y la inversión sean los impulsores del crecimiento”.



En referencia a la entrega de materiales deportivos, Massa señaló que “a partir de la gestión del municipio, estos chicos hoy tienen la oportunidad de tener sus pelotas, sus redes y sus conos para entrenar”.



“Entendemos que cada chico que está en el club haciendo deporte está lejos de la calle. Y sentimos que la escuela, el club y el polideportivo, tienen que ser la herramienta con la cual saquemos a los pibes de la esquina. El Estado tiene que estar presente y no puede hacerse el distraído. La educación y el deporte tienen que ser el instrumento de inclusión de los chicos”.



Sobre las 2600 becas educativas, destacó: “La educación iguala para arriba, y permite que del hogar más humilde pueda salir un talento a partir del esfuerzo y de las herramientas que le da el Estado. Para tener una sociedad de iguales necesitamos una educación pública de calidad, gratuita, en la que el Estado invierta de verdad, no solamente en sueldos docentes, sino también en infraestructura, en incorporar la tecnología del siglo XXI al proceso educativo, porque en definitiva lo que estamos discutiendo es cuanta capacidad van a tener nuestros hijos para disputar un lugar en el mundo de la información y el conocimiento”.



Por su parte, el Intendente local Guillermo Britos, manifestó: “Conozco el trabajo que han hecho Sergio Massa y Malena Galmarini en Tigre con el deporte y la educación. Y siguiendo esa premisa, hemos decidido apoyar 34 escuelas deportivas de niños y de adultos, para seguir trabajando por la gente, y en ese camino, hemos hecho un plan de becas que empezó en septiembre, y este año logramos que 2600 estudiantes tengan la ayuda que necesitan para estudiar. Es un día de alegría para el Gobierno Municipal”.



Acompañaron a Sergio Massa en Chivilcoy, los diputados nacionales Graciela Camaño, Marco Lavagna, Carlos Silva, el diputado provincial Fabio Britos, el Directivo del Banco Provincia Mauricio D'Alessandro y la Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio de Tigre, Malena Galmarini, entre otros.