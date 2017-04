“Es un fallo pésimo para la familia y para la sociedad”, dijo el hermano de Rodas

El hijo del ciclista que murió atropellado por Pablo García Alverti dijo que el acusado jamás le pidió disculpas a la familia ni se mostró arrepentido por lo que hizo, mientras que un hermano de la víctima consideró “pésimo para la familia y para la sociedad” el fallo dictado este viernes.

Rodrigo Rodas, de 18 años, estuvo presente durante la lectura del fallo en el que los jueces condenaron a Aliverti a 4 años de prisión, y tras salir del tribunal se mostró enojado con el monto de la pena y expresó: “Por matar a una persona le dieron cuatro años, no creo que cuatro años valga una vida. No entiendo cómo nunca nadie hace nada y nadie se hace responsable por lo que hace”.



“Es un soberbio, no entiendo cómo puede estar tan tranquilo luego de matar a una persona. El nunca aceptó que mató a mi papá. Piensa que él no tuvo la culpa de nada y dijo que mi papá se tiró al auto”, agregó Rodrigo en declaraciones al canal de noticias C5N.



Además, el hijo de la víctima comentó que le costó mucho seguir adelante tras la muerte de su padre ya que eran muy “compinches”.



“Me dolió muchísimo cuando me enteré que mi papá estaba muerto. Tuve que tener otra vida. Lo que no entiendo es cómo hace él que se llevó la vida de mi papá para mirar a sus hijas”, indicó.



Al ser consultado sobre qué le dejó el proceso del juicio, el adolescente respondió: “me quedo con que hay gente que no tuvo la misa enseñanza que yo y veo que hay gente que tiene más edad que yo y no se responsabiliza por lo que hace. Y también que todo puede ser manejado por billetes”.



En tanto, Aldo Rodas, hermano de la víctima, expresó que el fallo si bien fue condenatorio y él se había preparado para una condena baja, “es una falta de respeto para nosotros”.



“Es un fallo pésimo para la familia y para la sociedad. Además él nunca estuvo detenido y seguramente ahora algún vericueto van a usar para que no vaya preso”, señaló ante la prensa.



Y agregó: “pasaron cuatro años y todavía no podemos llorar a nuestro hermano en paz. El es un soberbio y me quería decir que era mi hermano quien tuvo la culpa”.