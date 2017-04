21/04/2017 - 18:14 | Espectáculos / Reservoir Songs, la banda que reinterpreta a Quentin Tarantino en canción Herramientas: Compartir: ver más imágenes El grupo retorna a los escenarios para presentar “Dogs from Hell, Original Soundtracks Vol. 1” éste sábado 22 en la Sala Crash del barrio de Palermo. Reservoir Songs tras cinco temporadas de recrear la música de los films de Quentin Tarantino en sus shows, la banda vuelve a los escenarios con su primer repertorio de canciones originales.



“Dogs from Hell, Original Soundtracks Vol. 1”, es una historia en canciones de clima cinematográfico que oscilan entre paisajes sonoros urbanos y de road movie, en línea con el carácter ecléctico y sin atadura de géneros que es familiar a la banda.



Integran Reservoir Songs Danielle, Jackie, Mia M. y su prima japonesa: Deadly Divas, Nice Guy: Voz, coros, guitarras, armónica, Mr. Brown: Voz, coros, guitarras, ukelele, teclados, trompeta, Mr. Blonde Jr: Voz, coros, guitarras, teclados, Cyrus Wallace (aka Dr. Incógnito): Bajo y Signore Gorlami: Batería



El grupo afirma: “Nuestro show se inspira en las bandas de sonido de las películas de Quentin Tarantino. Componemos personajes que reinterpretan las canciones, para expandir el universo de su filmografía más allá de las pantallas. Nuestra meta es potenciar la experiencia multi-sensorial del cine combinándola con el vértigo de un concierto de música rock. Transportarnos a esas escenas que tanto disfrutamos, a través de un medio diferente. Cada recital es un golpe. Nosotros y el público, cómplices”.



El estreno de “Dogs from Hell, Original Soundtracks Vol. 1” es el sábado 22 de abril en Sala Crash a las 23.30 hs y contará con una puesta escénica y audiovisual realizada en especial para el show.



Entradas a la venta http://www.ticketek.com.ar/reservoir-songs/sala-crash



Sitio web. http://www.reservoirsongs.com/





