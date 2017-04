El gobierno bonaerense hará controles toxicológicos a los miembros de la policía para prevenir el consumo de drogas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció hoy que se realizarán controles toxicológicos a todo el personal de la policía bonaerense, incluida la cúpula de la fuerza y los funcionarios del ministerio de Seguridad, para prevenir el consumo, uso y abuso de sustancias psicoactivas.



También se extenderá el pedido de declaraciones juradas patrimoniales a unos siete mil oficiales inspectores y principales de la policía bonaerense y a todo el cuerpo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.



Durante el anuncio que se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno en La Plata, la gobernadora María Eugenia Vidal sostuvo ”para poder vivir en paz y más seguros, es muy importante avanzar en la pelea contra el narcotráfico, una pelea que venimos dando hace un año y medio y que no vamos a parar”.



La gobernadora Vidal estuvo acompañada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y por el médico Carlos Damin, titular de FUNDARTOX, una entidad especializada en Toxicología, Medicina del Trabajo y Salud Pública y jefe de la División de Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.



Este requisito alcanzará a unos 7650 miembros de la fuerza: 3966 oficiales inspectores (3305 de seguridad y 661 administrativos), 2339 oficiales principales (1627 efectivos de seguridad y 712 del área administrativa) y 1345 efectivos que trabajan en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.



Vidal manifestó que "al policía corrupto le digo que sepa que no vamos a parar, que lo vamos a seguir investigando". "Vamos a seguir trabajando hasta garantizar que todos los policías tengan todo lo que necesitan para cuidarnos”, agregó.



"Esta es una pelea contra un sistema mafioso que empezamos el 10 de diciembre de 2015. No se trata de una persona ni de un grupo de personas, sino de mafias que operan desde hace décadas con una política que solo habló o miró para otro lado, por eso nada cambió. Esto no se combate con discursos sino con acciones persistentes y coherentes en el tiempo", aseveró la gobernadora.



"La policía no está exenta del consumo, quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma ni perseguir el narcotráfico. Vamos a prevenir ese consumo en el interior de la fuerza”, sostuvo Vidal y aseguró: “Nuestra responsabilidad es garantizarle a cada uno de los vecinos de la provincia, que vivan en paz y tranquilos con una fuerza policial que los proteja”.



Para el control, concientización, prevención y tratamiento de las adicciones de los efectivos a los que se les detecte un resultado positivo, la Provincia firmó un convenio con FUNDARTOX, que realizará además el test toxicológico que se exigirá a todos los aspirantes a ingresar a la fuerza.



Por su parte, Ritondo destacó que los procedimientos "arrancan ahora, ya están firmadas las resoluciones y los convenios con FUNDARTOX, que con su prestigio garantiza y transparenta el proceso", con "un sistema de sorteo, con el número de legajo, hasta llegar a los 93 mil integrantes de la fuerza”.



"Si la fuerza es igual que la sociedad, tiene un porcentaje de miembros que incurren en el consumo de alcohol, drogas lícitas e ilícitas", advirtió Ritondo, y afirmó que el procedimiento "algún día había que hacerlo. Algún día había que empezar a trabajar en serio y terminar con la desidia que había en la provincia de Buenos Aires”.



En tanto, Damin precisó que "esta es una política de prevención, promoción de la salud y control. La idea es que se establezca una política de concientización en la fuerza, de una campaña de prevención del consumo y dar lugar a gente que se exprese espontáneamente respecto de sus problemas y que quiere encontrar una solución".