20/04/2017 - 9:09 | Zonales / Vicente López Avanza la obra hidráulica del conducto Gaspar Campos Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Vicente López, Jorge Macri, recorrió el Conducto Gaspar Campos, obra hidráulica que se está realizando sobre la loma, en el Bajo de Vicente López, enmarcada en “el plan estratégico definido por el Presidente y la Gobernadora, que es trabajar en esas obras que no se ven, pero que son muy importantes”. En simultáneo, se desarrolla un segundo ramal sobre la calle Laprida, ambos de polietileno de alta densidad.

“Es una obra que estaba comprometida desde hace más de catorce años y no se había hecho. Hoy estamos pudiendo incluirla en nuestro plan integral de obras hídricas. Es un conducto que está sobre la loma, antes de la bajada”, sostuvo el intendente Macri. Como consecuencia, explicó que “al poder captar el agua antes de que llegue a la loma, evita que la calle Azcuénaga y la zona de las vías del ferrocarril Mitre reciba mucha agua a mucha velocidad y se transforme en un problema”.



La totalidad de la red de captación será de 22 sumideros y 10 cámaras de inspección que permitirán, junto con el aliviador Holmberg (calle Laprida), que los excedentes pluviales desemboquen en el Río de la Plata.



También estuvo allí Mariano Botto, subsecretario de Obras Públicas, quien se refirió a la importancia de la obra para los vecinos del barrio: “Va a permitir el mejoramiento hidráulico del Bajo, principalmente de la calle Azcuénaga. Frena todo el escurrimiento superficial de agua que viene desde Maipú”.



El jefe comunal explicó que dichos conductos se vinculan con la obra que también se está llevando adelante en la calle Yrigoyen. Y definió que es “una obra estratégica que tiene como gran objetivo seguir devolviéndole a los vecinos la tranquilidad de que la lluvia no sea un problema”. Volver