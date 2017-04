Avanza la ley de gratuidad de la tarifa eléctrica para electrodependientes

En su primera sesión del año, la Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que consagra la gratuidad de la tarifa eléctrica para personas electrodependientes.

Con 211 votos afirmativos, la Cámara baja dio media sanción y giró al Senado esta iniciativa que había presentado tiempo atrás el diputado del Frente para la Victoria-PJ Carlos Castagnetto y que luego fue mejorada en la comisión de Discapacidad con el aporte de otros bloques del oficialismo y de la oposición.



El proyecto prevé que las personas electrodependientes sean beneficiadas con "un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía", que además garantizará que estén protegidos ante eventuales cortes de luz mediante el suministro de grupos electrógenos "sin cargo".



La medida apunta básicamente a los pacientes cuya vida dependa esencialmente del suministro energético, por ejemplo aquellas que requieren estar conectadas a un respirador artificial, un saturómetro, un aspirador de secreciones o a una bomba de alimentación.



En representación de Cambiemos, el diputado Luciano Laspina rescató las modificaciones que con el aporte de diversos bloques se le efectuaron al proyecto original, como la creación de un registro nacional de electrodependientes, la incorporación de una línea gratuita 0800 para que los pacientes afectados por las patologías comprendidas en esa categoría puedan acudir en caso de emergencias y la cobertura de los costos de funcionamiento de los equipos lectrógenos.



La norma aprobada prevé que "la empresa distribuidora entregará al titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud, previa solicitud, un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades".



El legislador del PRO explicó que el registro nacional de electrodependientes quedará a cargo del Ministerio de Salud, de modo tal que "se quitará a las prestadoras el derecho que hasta ahora tenían a decidir quien era beneficiado o no con este subsidio".



Por su parte, Castagnetto destacó que la iniciativa "protege el derecho a la vida de quienes necesitan la electricidad como nosotros necesitamos del aire que respiramos" y precisó que las atenciones médicas que reciben estas personas en sus hogares son similares a los de una sala de "terapia intensiva".



Advirtió que para los pacientes electrodependientes, "un corte de luz puede ser la diferencia entre la vida y la muerte", y detalló la "odisea" por la que deben atravesar para sobrellevar sus enfermedades.

"Hacen malabares con baterías, llamadas a empresas distribuidoras de energía eléctrica, mudan todos sus aparatos a casa de sus parientes cuando hay cortes de luz", detalló.



Agregó además la problemática que significaron los aumentos tarifarios que partir del año pasado elevaron considerablemente los costos en hogares que presentan un alto consumo de electricidad.



"Ellos no pueden ahorrar energía poniendo el aire acondicionado a 24 grados", chicaneó, y recordó que además del costo de la tarifa, las familias con algún integrantes electrodependiente también debe lidiar con gastos adicionales en aparatología, cuidados, medicamentos y dietas especiales.



Por el Frente renovador, Cecilia Moreau respaldó el proyecto, al sostener que la "responsabilidad" que tiene el cuerpo legislativo es "simplificar la situación que tienen que atravesar ellos y sus familias ante esta patología".



"No podemos hablar de clientes que tiene un gasto excesivo en cuanto a su consumo, sino de familias que viven angustiadas y mortificadas por al dependencia del servicio de luz que aparte de caro es defectuoso en la Argentina", consideró.



Por su parte, el diputado del bloque Justicialista Pablo Kosiner recalcó que el tratamiento de la norma estaba claramente "justificado" dado que "hay una necesidad que no se puede postergar".



"Estas iniciativas surgen cuando se rompe el equilibrio de posibilidades y estalla la cuestión tarifaria el año pasado.



Sectores que requerían este servicio de manera esencial se veían afectados. no es casualidad que todos estos proyectos aparecieran a mediados del año pasado", subrayó.



Si bien en la previa a la sesión especial se preveía la incorporación al temario de otros proyectos de ley, como el que apuntaba crear el "Programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes de instituciones sin cuidados parentales", finalmente se aplazó el tratamiento de esas iniciativas para el miércoles próximo.