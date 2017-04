San Fernando continúa con el programa de prevención de salud para jubilados

En la sede del Club “Estrella del Sud” de Virreyes, la Secretaría de Salud Pública, Medio Ambiente y Desarrollo Social del Municipio llevó a cabo controles preventivos de salud -presión, peso, talla, circunferencia de cintura- y charlas informativas destinados a la gente de la tercera edad.

Con el objetivo puesto en la prevención de la salud para la gente de la tercera edad, la Secretaría de Salud Pública, Medio Ambiente y Desarrollo Social del Municipio realiza charlas informativas sobre nutrición y controles en las sedes de los Centros de Jubilados y entidades similares. En esta oportunidad, la actividad se realizó en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir”, de Virreyes.



Silvia Manetti, Coordinadora de Programas de Salud de la Secretaría, explicó: “Hoy estamos retomando los controles que hacemos en todos los Centros de Jubilados; éste es el primero de 2017. Por decisión del Intendente Luis Andreotti y de la Secretaria de Salud, Alicia Aparicio, hace más de dos años que trabajamos en la prevención de los adultos mayores; día a día nos encuentra trabajando con ellos en particular y también cerca del vecino”.



“Esta actividad, con la que tratamos de llegar a todos los Centros de Jubilados del distrito, la hacemos cada 15 o 20 días, dependiendo siempre de la disponibilidad de los abuelos. Puntualmente, vacunamos, se realiza control de presión, las profesionales de nuestro equipo de Nutrición brindan una charla informativa, y la ginecóloga, Dra. Bertolo, otra de control de mamas y cáncer de útero”.



Luciana Schmoll, Coordinadora del área de Nutrición del Municipio, explicó: “Venimos a brindarle una charla de Nutrición a los abuelos, haciendo prevención, lo que también consta de valoración antropométrica; medimos el peso, la talla, calculamos la circunferencia de cintura y luego, en base al diagnóstico del IMC que nos dé, sabremos si esa persona tiene el peso normal o no. En caso de no ser así, les brindamos información para que puedan acercarse a los centros de atención sobre Nutrición y realizar el tratamiento necesario. Los abuelos se predisponen super bien, les encanta, y tienen muchas dudas en base al buen comer, sobre todo con toda la información que hay que no es clara, si esto es bueno, saludable, conviene o no, o tienen alguna patología y tienen dudas. Este acercamiento hacia ellos es muy positivo”.



En tanto, la médica ginecóloga del Municipio, Dra. Andrea Bertolo, agregó: “Esta charla informativa es una especie de captación para justamente las personas que no se hacen controles desde hace mucho tiempo. Lo que estamos viendo es que en general, los abuelos o abuelas no se controlan. Justamente, venimos acá in situ a mostrarles todos los lugares que tenemos en San Fernando con insumos, recursos y métodos complementarios para poder analizarlos”.



Bertolo finalizó: “En principio, las abuelas deberían hacerse Papanicolaou y colposcopia, que muchas no realizan hace más de 5 años; mamografía, que es la única herramienta para la detección precoz del cáncer de mamas. Muchas de las señoras piensan que por su edad, porque dejaron de menstruar o porque no mantienen relaciones sexuales ya no deberían hacérselo. Estamos tratando de desmitificar esto para que realmente se controlen, porque están en riesgo”.



En cuanto a las asistentes, Mary Pereira, del Centro de Jubilados “Alegría de Vivir” y vicepresidenta del Club Estrella del Sud de Virreyes, cuyas instalaciones fueron cedidas al Municipio para realizar esta actividad, dijo: “Fabuloso, todo lo que sea bien para la comunidad me llena de satisfacción. Estoy muy conforme con la función del Municipio, y la verdad que gracias al Intendente Andreotti, nuestro Centro está totalmente equipado”.



Y Victoria Moreno, otra asistente a la actividad, agregó: “Me parece muy bien, es muy importante, especialmente lo que tiene que ver con la salud. Mi vida diaria es pensando en mi salud, lograr que cada uno piense también en cómo seguir adelante, y tener que hacer ciertas cosas que no hacemos hace años, que para las mujeres es muy importante”.