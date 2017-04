18/04/2017 - 19:27 | Política / Ishii se defendió por ploteos: “cuando yo administro, pongo mi nombre” Herramientas: Compartir: El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, cuestionó hoy a los intendentes peronistas Verónica Magario (La Matanza) y Mario Ishii (José C. Paz), y al jefe comunal de Cambiemos Jorge Macri (Vicente López) por haber ploteado vehículos municipales con sus nombres, al advertir que de esa manera se apropian de “obras de la gente”.

La polémica por los vehículos ploteados comenzó cuando se viralizaron fotos de patrulleros de La Matanza con el nombre de la intendenta Magario, seguido por el caso de ambulancias ploteadas en José C. Paz, y varias camionetas de la Dirección de Zoonosis municipal de Vicente López.



En tanto, también se difundieron fotos de patrulleros de la Policía de Prevención Urbana del municipio bonaerense de Moreno, comandado por Walter Festa (Frente para la Victoria), ploteados con el nombre del jefe comunal y la leyenda “Gobierno del pueblo de Moreno”.



Por su parte, Ritondo alertó que esa acción forma parte de “viejos métodos” de “propaganda política”, y sostuvo que esas identificaciones impiden que los ciudadanos reconozcan “rápidamente” para qué rol están destinadas las unidades.



“No entienden lo que pasó en Argentina. Esta idea del cambio, de dejar estos viejos métodos de apropiarse con nombre de las obras de la gente que paga los impuestos”, enfatizó en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).



El ministro de Seguridad consideró que “no está bien que, en un patrullero, que debe tener colores para que la gente los identifique rápidamente, tengan el nombre de un intendente como si fuera de propaganda política”.



“Ninguna cosa debe llevar el nombre ni del intendente... Eso lo pagan los contribuyentes y están al servicio de los contribuyentes”, sentenció.



El funcionario de Cambiemos, cuando se le dijo durante una entrevista con TN que también se habían difundido imágenes de camionetas de Zoonosis de Vicente López, sostuvo: “Ninguna cosa debe llevar el nombre ni del intendente... Eso lo pagan los contribuyentes y están al servicio de los contribuyentes”. “No tiene que estar ni el nombre de (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal, ni el del presidente, ni el de (el jefe de gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta, ni el de Jorge Macri”, manifestó Ritondo, quien realizó estas declaraciones tras el acto de presentación de la nueva Policía Federal Argentina (PFA). En tanto, el intendente de José C. Paz. Mario Ishii, defendió hoy la decisión de poner su nombre en las ambulancias del municipio, al destacar que la compra de estos vehículos se hizo bajo su gestión y cuando él administra, pone su firma.



“Estamos entregando bolsones de comida todos los días porque la gente se caga de hambre y cuestionan esto”, reprochó el jefe comunal tras la decisión de plotear las ambulancias del sistema de SAME provincial con la leyenda “Municipalidad de José C. Paz, intendencia de Mario Ishii”.



El intendente sostuvo que la compra de estas camionetas se hizo “todo con plata propia” durante su gestión, por lo que enfatizó: “Cuando yo administro, pongo mi nombre”. “La plata es la recaudación de los vecinos, pero el intendente soy yo, yo soy el que está administrando”, concluyó.

Volver