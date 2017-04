18/04/2017 - 19:20 | Política / Randazzo se reunió con senadores del PJ Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex ministro del Interior del kirchnerismo Florencio Randazzo mantuvo hoy una reunión con senadores del bloque PJ-FPV encabezados por Miguel Pichetto, en la que el bonaerense planteo la necesidad de que haya PASO en el peronismo para las próximas elecciones legislativas y se mostró dispuesto a competir en caso de que haya primarias. Así lo informaron varios de los senadores que participaron del almuerzo que se realizó en el Senado y que fue interpretado como un respaldo político al ex funcionario, en medio de la definición de las candidaturas.



En el cónclave, los dirigentes abordaron además la "preocupante situación económica y social del país" y coincidieron en la necesidad de una "renovación generacional del peronismo".



Además de Pichetto, participaron de la cita los senadores Juan Manuel Abal Medina, Pedro Guastavino, Rodolfo Urtubey, Julio Catalán Magni, Omar Perotti, Carlos Espinola y Juan Mario Pais.



De acuerdo a las fuentes consultadas, Randazzo y Pichetto se mostraron de acuerdo con que el sistema de las PASO es "un instrumento adecuado para resolver el futuro" del peronismo, y eliminar las definiciones arbitrarias de candidaturas.



Además, coincidieron en la necesidad de un "recambio generacional" que fue interpretado, en forma indirecta, como un reclamo hacia la ex presidenta Cristina Fernández que aún no definió si competirá en los próximos comicios.



Ante los legisladores, Randazzo planteó también su preocupación por el "futuro de la economía" y el "andamiaje" de las medidas que tomó en la materia el gobierno de Mauricio Macri.



El encuentro se desarrolló en un clima distendido de almuerzo y si bien no hubo una confirmación formal de su postulación, dejó entrever sus intenciones de hacerlo en caso de que haya primarias, donde podría enfrentarse tanto a Cristina Fernández como al ex gobernador de la provincia Daniel Scioli.



"Se habló de la necesidad de que haya una renovación del PJ, y las PASO son la herramienta ideal para producir ese proceso y llegar con el PJ unificado a octubre después de una primaria, como corresponde", indicaron a DyN desde el entorno de Randazzo.



En efecto, según pudo reconstruir esta agencia, ante la pregunta de uno de los senadores presentes sobre si "jugaría" en los comicios de este año, el ex ministro del Interior respondió: "Contame vos cómo estamos en tu provincia".



"Además de expresar su preocupación por la situación económica del país, y específicamente de los trabajadores, Randazzo fue a pedir el respaldo para que haya internas en el peronismo", completaron fuentes del bloque del PJ-FpV.