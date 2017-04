Magario reconoció que “tal vez fue un error” plotear con su nombre patrulleros del municipio de La Matanza

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, admitió hoy que “tal vez fue un error” plotear patrulleros del municipio con su nombre, y aseguró que “la única intención” fue “identificar” a los matanceros con que “lo habían comprado ellos”.

“Tal vez fue un error, puede ser. Tal vez no era la mejor forma, pero fue una forma de decirles acá está lo que estamos haciendo juntos, aportando para poder mejorar la seguridad, que además es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y no de los intendentes”, enfatizó Magario.



En tanto, indicó que “hace más de un año” que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, “no” le “atiende el teléfono”, y añadió: “La llamé reiteradas veces y no me atendió más. Sus ministros me atienden pero no logran resolverme estos temas”.



“La gente está muy preocupada y pide patrullaje, y pide agentes, y esta respuesta no viene de la provincia de Buenos Aires, concretamente de la gobernadora (María Eugenia Vidal)”, señaló en declaraciones a radio La Red.



En ese marco, manifestó que “la única intención que tuvo fue identificar a nuestra gente en forma permanente que lo habían comprado ellos”, y aclaró: “Nuestros patrulleros se han comprado con los impuestos que aportan los matanceros”. “Creo que lo más preocupante en esta historia es lo que le pasa al distrito de La Matanza y a mis vecinos. Tenemos 350 patrulleros en La Matanza, de los que aportamos 40. El año pasado se compraron en la provincia 1000 patrulleros y no le destinaron uno solo a La Matanza”, apuntó.



Al ser consultada sobre si “van a borrar” su nombre de los patrulleros, respondió: “Por supuesto, ni bien me traigan los patrulleros que necesitamos, ni bien traigan los chalecos. Lo importante de esto es que los patrulleros estén, que pongan la policía que se tiene que poner”.



“¿Sabe qué valoro de todo esto? Que hemos podido visibilizar esta necesidad que palpamos los intendentes todos los días”, concluyó.