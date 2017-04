17/04/2017 - 22:07 | Actualidad / Docentes no llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial y las negociaciones pasaron a cuarto intermedio Herramientas: Compartir: ver más imágenes Gremios de docentes bonaerenses rechazaron hoy la oferta salarial presentada por el Gobierno de María Eugenia Vidal, al calificarla de “vergonzosa”, por lo cual las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio a la espera de una nueva convocatoria.

El gobierno bonaerense ofreció a los docentes un incremento salarial del 20 por ciento en tres cuotas más una suma fija de 750 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y un adicional anual por presentismo de $5.300 en el ingreso promedio.



Tras el encuentro, los gremialistas se quejaron porque el Gobierno difundió una propuesta diferente a la que presentaron en la reunión y atribuyeron esa actitud a “una operación mediática”.



El secretario general del gremio docente SUTEBA, Roberto Baradel, criticó que la propuesta del gobierno provincial “es una vergüenza”, mientras cuestionó que “tiene la intencionalidad de bajarle los salarios a los trabajadores”.



En ese sentido, subrayó: “Hicimos la cuenta de cuánto es el salario de un maestro de grado y recién en octubre será de 11.700 pesos con esta propuesta” y puntualizó que “así los docentes siguen cobrando por debajo de la línea de pobreza”.



“No es verdad que un maestro cobra 19 mil pesos”, criticó Baradel, quien sostuvo: “Después de tanta expectativa, el Gobierno vino a esta reunión con una gran improvisación”



La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, sostuvo que el gobierno de María Eugenia Vidal volverá a convocar este martes a los gremios con el fin de destrabar el conflicto salarial.



Señaló que la propuesta del gobierno provincial implica un aumento “de un punto, lo cual significa 30 pesos más al básico” y precisó que para octubre el haber básico llegaría a 11.700 pesos.



“La propuesta es que aumentan un punto más, en realidad son 30 pesos más al básico”, criticó y aclaró que por el momento su gremio y SUTEBA no anunciaron ninguna medida de fuerza.



Por su parte, el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi, llamó a un paro de trabajadores estatales para el 19 de abril en rechazo de la propuesta realizada en el Ministerio de Economía bonaerense.



“Ningún docente debe estar por debajo de la línea de pobreza”.



En ese aspecto, se trató de la reunión número 11 entre los sindicatos docentes y la administración provincial en un intento por destrabar el conflicto que complicó el desarrollo del ciclo lectivo.



Al argumentar que ningún docente debe encontrarse “por debajo de la línea de pobreza”, los maestros realizaron más de 15 días de paro en reclamo de un aumento salarial del 35%.



Sin embargo, luego de analizar los resultados de una encuesta que reflejaba la negativa de la mayoría a mantener esa forma de reclamo, esas medidas de fuerza quedaron en suspenso.



Fuentes oficiales señalaron que, con el incremento global ofrecido este lunes, el ingreso promedio pasaría de 19.220 a 23.064 pesos, y si se le suma el adicional por presentismo, ascendería a 23.504 pesos.



“Proponemos un acuerdo educativo a tres años que garantiza el inicio de clases, mejora el salario docente, hace foco en la disminución del ausentismo y estimula la capacitación”, señalaron voceros del gobierno de Vidal.



La nueva propuesta contempla una suba en enero de 4,5%, en marzo de 6,3% y en abril de 11%, todas respecto de diciembre.



La oferta estipula que en julio se aplicará la cláusula de ajuste automático de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor para el período abril-junio.



Además, implica la bonificación por presentismo es de carácter no remunerativo y se abonará cuatrimestralmente, según la disminución interanual de la masa salarial en suplencias correspondiente al cuatrimestre anterior.



Según indicaron fuentes de la administración de Vidal, “para 2018 la propuesta es la inflación más un 10% de esa inflación, para garantizar la mejora del poder adquisitivo”.



Durante el anterior encuentro con los maestros bonaerenses, las negociaciones fracasaron ya que el gobierno provincial propuso a los sindicatos del sector disminuir el ausentismo para usar el dinero que destina al pago de suplentes con el fin de aumentar el salario de los docentes que “van a trabajar”.



La oferta brindada a los maestros había sido del 19% en tres tramos, más un 5% en concepto de presentismo, mientras había ofrecido otra vez la cláusula gatillo por inflación y un bono de $500 para moderar la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado. Volver