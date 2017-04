17/04/2017 - 18:39 | Política / El vicegobernador rechazó que Vidal no “quiera” a Carrió como candidata en la provincia Herramientas: Compartir: ver más imágenes El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, rechazó hoy que María Eugenia Vidal no “quiera” a Elisa Carrió, como señaló la líder de la Coalición Cívica al descartar que vaya a postularse en la Provincia.

“Me consta que Vidal tiene un reconocimiento y afecto muy grande hacia Carrió; quizás habría que verlo en el sentido de que (ella) piensa que sería más importante en la Capital. No es que no la quiere, todo lo contrario, y quizás el tema de la salud también influye”, dijo Salvador.



A su vez, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que estima “muchísimo” a Carrió, al tiempo que rechazó que realice “operaciones” en su contra, como denunció la diputada.



“Es muy importante para la democracia, es una luchadora incansable contra las mafias, le tengo un gran respeto. Nunca haría nada en su contra; es una de las figuras más claras que tiene Cambiemos”, afirmó Ritondo en declaraciones a la radio La Red.



Volver