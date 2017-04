17/04/2017 - 18:18 | Zonales / San Isidro Galmarini: "Los problemas educativos no se terminan con la paritaria docente" Herramientas: Compartir: ver más imágenes El senador provincial Sebastián Galmarini junto a los concejales del Frente Renovador Gonzalo Beccar Varela y Juan Medina, visitaron la Escuela Secundaria N° 12 "Roberto Arlt" ubicada en la calle Formosa 1152, en el barrio "Las Casitas" de la localidad de Beccar. Fueron recibidos por su directora Cristina Sánchez y su vicedirectora Silvana Pascareta. También estaba presente la Inspectora de Educación Secundaria Claudia Sánchez Pérez.

La Escuela Secundaria N°12 recibe a chicos de los barrios Las Casitas, La Angelita y La Cava. En en el turno mañana tienen una matrícula de 175 alumnos, 40 por la tarde y 55 a la noche y tienen un aula maternal a la que asisten 8 chicos. Durante la recorrida por las instalaciones, la directora Cristina Sánchez explicó las necesidades que tiene el establecimiento: "La escuela se ve bien estructuralmente pero tiene muchas falencias. Se filtra agua por todos lados pero esto se agrava porque donde hay goteras están los tableros de electricidad lo que provoca una preocupación constante", y agregó: "también queremos que la escuela tenga un comedor, el espacio lo tenemos pero el dinero no. Queremos brindarles a los chicos la posibilidad de darles un buen desayuno y un almuerzo, como muchas escuelas lo hacen, pero todo es plata y no contamos con eso".



Asimismo, su vicedirectora Silvana Pascareta informó que "en los salones no hay luz, se necesitan 200 tubos para que los chicos puedan ver como deben. Las paredes se llueven porque el techo no tiene caída y eso provoca que con las lluvias se haga una pileta. A partir de eso tenemos goteras, rajaduras y humedad. Por otro lado, también faltan vidrios, arreglar puertas y los baños tienen pérdidas".



El senador provincial Sebastián Galmarini, quien recorre las escuelas del distrito desde hace muchos años para conocer en profundidad las necesidades que tienen y ayudarlas, señaló: "No es la primera vez que vemos que las escuelas en su infraestructura están con problemas. Hay muchas que se inundan, otras con filtraciones, algunas con ausencia de calefacción, o con mucho calor verano. Hay que comprender que ningún país va a crecer sin los chicos estudiando, con buena calidad educativa, y con profesionales que aporten al crecimiento de nuestro país”



El concejal Juan Medina, vecino del barrio comentó que "estamos muy comprometidos con todas las instituciones y las queremos ayudar. Esta escuela necesita estar bien para que los chicos puedan superar la situación extrema en la que viven. Acá vienen chicos de barrios con muchas necesidades y es importante que se sientan cómodos y contenidos”.



"Nuestro compromiso con la educación pública es total y queremos que nuestros chicos puedan estudiar y los docentes puedan trabajar en las mejores condiciones. Los chicos están siempre en primer lugar", desatacó Galmarini.



El legislador sanisidrense, para finalizar, hizo referencia al conflicto existente entre el gobierno y los docentes: "Los problemas de la educación no terminan con la paritaria docente, son mayores: tenemos ausentismo, violencia, graves faltas de infraestructura y servicios. El Gobierno confronta con los K por conveniencia, y no para hacer justicia ni para resolver los problemas. Lo que falta es decisión política". Volver