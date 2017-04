17/04/2017 - 9:25 | Política / Scioli: “había que bajar la inflación pero a través de la productividad; me preocupa la metodología que se está usando” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El exgobernador bonaerense Daniel Scioli afirmó que se debe “bajar la inflación”, pero dijo que le “preocupa” la “metodología que se está usando” por parte del Gobierno nacional y del Banco Central.

“Había y hay que bajar la inflación, pero a través de la productividad. Me preocupa la metodología que se está usando”, advirtió Scioli.



En declaraciones a Radio Cultura, el dirigente peronista sostuvo que “el reclamo de los trabajadores” en paritarias “es justo teniendo en cuenta el ajuste y la baja del salario real”.



Scioli admitió que “necesitábamos un cambio en 2016, pero de otro tipo” al que encaró la gestión de Mauricio Macri, al tiempo que advirtió: “tocaba una segunda etapa diferente después del desendeudamiento”.



Además, el exgobernador evaluó que “la gente siente que antes estaba mejor”, pero que “la gente eligió y ahora está esta realidad”.



Por otra parte, al ser consultado sobre su futuro político, remarcó: “La decisión y el foco está en la gente. Yo quiero estar a la altura de lo que se está reclamando. Estoy interiorizándome”.



“No puedo ser indiferente a lo que le pasa a la gente. No estoy esperando a ver como se definen las candidaturas. Yo trabajo”, indicó. Volver