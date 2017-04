En el Concejo Deliberante de San Fernando, se presentó el libro “Reflejos”

En el marco de la apertura de las instalaciones del cuerpo legislativo local para actividades de tipo cultural, fue presentada esta obra literaria cuyo autor es Carlos González, vecino de Victoria.



Siguiendo con la política de apertura hacia los vecinos de las recientemente renovadas instalaciones del Concejo Deliberante sanfernandino -sitas en 3 de Febrero 1074- para la organización de actividades culturales, se presentó el libro titulado “Reflejos”, cuyo autor es el vecino de Victoria Carlos González.



En el acto de presentación de la obra, estuvo presente el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien expresó: “Estamos contentos, porque el Concejo -que a partir de la reforma que hicimos quedó muy lindo- abre sus puertas a la comunidad. En él tuvieron lugar varios eventos el año pasado, y éste es el segundo del año, donde un vecino de Victoria presenta su libro. Aquí se expresa el arte, en este caso el libro de Carlos; todos los vecinos vinieron a disfrutarlo para poder transportarse en lo que él escribió sobre San Fernando”.



“Es una alegría poder estar acá compartiendo con él, acompañando como funcionario público, y también abriendo las puertas del Concejo Deliberante San Fernando para que en este caso lo utilice un escritor, pero está abierto para toda la comunidad artística de San Fernando”.



“La de hoy es una buena convocatoria; a partir de ésta y de las que se fueron sucediendo le damos conocimiento a este tipo de actividades. Invitamos a los vecinos que quieran expresar lo que saben hacer o que hacen como pintura o literatura puedan venir acá, pedir un lugar y utilizarlo, porque ésta es la casa de todo el pueblo de San Fernando”, finalizó Aparicio.



En tanto, el autor del libro, Carlos González, vecino de Victoria, explicó: “En el marco de un evento cultural, presento una obra, un logro personal que me llevó bastante tiempo hacerla, que es el libro ‘Reflejos'. Su temática está compuesta de dos partes: una de relatos cortos basados en la reminiscencia y la nostalgia, sobre todo de los 8 a 10 años de edad, y de la adolescencia; y una segunda parte de poemas”.



“Me llena de orgullo y es una enorme satisfacción el lugar emblemático que me brinda el Concejo para presentar mi libro aquí en San Fernando. Abrir el Municipio para que los vecinos desarrollen algún evento cultural como suele suceder, es totalmente positivo”, concluyó el autor.



En cuanto a los asistentes a la presentación, Alejandro, de Benavídez, dijo: “La presentación del libro de Carlos es un lindo evento, bien organizado, en un hermoso lugar. Viví muchos años en San Fernando, y me parece muy bueno que el Municipio le de esta posibilidad a todos los vecinos”.



En tanto, Graciela, de Tigre, que vivió en San Fernando, agregó: “Carlos es un gran amigo de hace años, se lo merece. Este lugar, donde nos contó la historia de sus vivencias, me parece muy lindo”.