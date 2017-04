Tigre lleva donaciones para Comodoro Rivadavia

Partió hacia el sur un camión repleto de ayuda de vecinos del distrito para los damnificados por el desastre de las inundaciones en la provincia de Chubut.



Un camión repleto de productos de primera necesidad, agua mineral, productos de higiene, calzado y abrigo, partió hacia la provincia de Chubut con la ayuda solidaria que acercaron vecinos, como resultado de una labor mancomunada del Municipio de Tigre, el club de Leones de Talar y la Red Solidaria.



El intendente Julio Zamora manifestó: "Es un hermoso gesto de las entidades intermedias, las empresas y los vecinos de Tigre. Algo que valoramos fuertemente porque dan parte de su tiempo a brindarse y extender su mano a otros compatriotas que sufren".



Zamora felicitó la labor en equipo para lograr reunir la ayuda que partió hacia Comodoro y añadió: "Nunca más vigente en estos momentos las frases de nuestra querida Madre Teresa de Calcuta: 'Dar hasta que duela. La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis sino mas bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos'".



Cabe indicar que el gobierno del Chubut declaró zona de catástrofe a Comodoro Rivadavia y las demás localidades del departamento Escalante, que incluyen a Rada Tilly, la población costera de Bahía Bustamante y los campamentos petroleros con cabecera en Cerro Dragón, en el extremo sudeste de dicha provincia.



La secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, señaló: “Nos conmueve el gesto del pasamanos en la carga del camión, viendo a todos unidos más allá de la procedencia y la edad. Nos sentimos acompañados por vecinos que muestran su solidaridad y también por empresas de Tigre que, en gestión asociada con el tercer sector y el Estado, se suman facilitando productos o servicios para poder llegar a los compatriotas del sur”.



La funcionaria recordó: “Quiero destacar que estas acciones son la continuidad de otras similares que hicimos para aportar desde nuestro municipio a lugares como Tartagal (Salta), en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Corrientes”.



Miembros de Leones de Talar, pero también de Pablo Nogués y General Pacheco se sumaron a colaborar en la carga de los productos donados. La empresa Boating donó mil pares de calzado y firma logística Locksley falicita el transporte de la ayuda hasta Comodoro Rivadavia.



Antes de la partida del camión, Diego Docampo, presidente del Club de Leones del Talar, y asesor nacional del Plan Alerta de Leones, explicó: “cualquier persona que desee sumarse lo puede hacer acercándose a cualquiera de nuestra sedes en el distrito”.



Quienes deseen colaborar dentro del distrito pueden hacerlo en el Club de Leones, Las Heras 1699, El Talar, Teléfono: (011) 4740-4324. También en cualquiera de las sedes de Leones de las localidades del partido de Tigre.