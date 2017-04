Masivo acto del Frente de Unidad Tigrense Haroldo Conti

Una gran cantidad de vecinos y militantes asistieron al lanzamiento oficial del espacio político que busca consolidar la unidad dentro del Frente para la Victoria local. El acto se realizó en la localidad de Tigre centro. El FUT apunta a construir un movimiento que sea desde abajo hacia arriba y, por tal razón, confluyen tantas organizaciones.



El FUT Haroldo Conti hizo oficial su participación como espacio dentro del FPV Tigre, con una masiva concurrencia de vecinos/as y militantes que marcó la intención de transitar el camino de la unidad de cara no sólo al 2017 sino al 2019.



"Construir unidad de abajo hacia arriba, para no permitir que nos vuelvan a digitar desde la centralidad quienes son los candidatos, ni el orden de las listas del FPV (no aceptaremos otro Szpolki, ni a ningún otro que venga impuesto)", señalaron desde la mesa política FUT Haroldo Conti.



Luego agregaron que "la mirada está puesta en la construcción política, esto de trabajar en cada barrio, en atender las necesidades de los que menos tienen, si bien se transita un año electoral, se debe pensar en el 2019 para recuperar el municipio y acabar con esta desigualdad impuesta desde el massismo de barrios privados opulentos y fastuosos separados por paredones de barrios donde la miseria da vergüenza y duele."



Por último, sostuvieron que "construir unidad desde la divergencia, eso nos hace fuertes, construir unidad desde la humildad eso nos hace menos individualistas pensando en que nuestro esfuerzo ayude a recuperar el camino del Proyecto Nacional y Popular para ser gobierno nuevamente y encarar las transformaciones profundas necesarias para derrotar definitivamente a los poderes concentrados que gobiernan actualmente nuestro país."



Se hicieron presente, entre tantos, referentes nacionales y provinciales de las distintas organizaciones que conforman el espacio: Carlos Raimundi (Diputado Nacional mandato cumplido), Patricia Fernandez (Peronismo 26 de julio), Marcelo Yaquet (Corriente Política 17 de Agosto), Marcelo Koenig (CP Descamisados) y Quito Aragon (CN Martín Fierro). También se acercaron al acto autoridades legislativas de municipios vecinos como Juan Ottavis (concejal de San Isidro) y Lucas Chedrese (Sec. de Gobierno de Moreno). En el orden local estuvieron presentes los concejales Federico Ugo, Roxana López y Florencia Mosqueda, como asi también, los referentes locales de Nuevo Encuentro y del Frente Grande de Tigre.