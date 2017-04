Horóscopo del lunes 17 de abril de 2017

ARIES(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La alternativa se le presentará en el momento justo para tomar una decisión que debe. Los planes que tiene para futuro en el área económica con respecto a inversiones deberá consultarlos con persona idónea.

Sugerencia: hay cosas que nos llevan a decidir antes de lo pensado.



TAURO(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Posible escándalo en el área de su trabajo, no opine porque podría involucrarse sin querer. Una sombra se proyecta sobre usted, mantenga su postura y no permita manoseos psicológicos.

Sugerencia: hay días en que pareciera que las cosas desagradables se juntaran, es sólo casualidad.



GÉMINIS(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Si está pensando en tener un día especial acepte esa invitación que le formularán. Estado anímico mejorando gracias a la comprensión de algunas cosas que lo angustiaban.

Sugerencia: aunque no nos demos cuenta nuestra mente trabaja todo el tiempo.



CÁNCER(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Buena jornada de despliegue energético en la que ayudará a alguien que lo necesita mucho. Debería aprovechar su lucidez espiritual para poder también ayudarse a usted mismo.

Sugerencia: cuanto más nos comprendamos a nosotros mismos mejor es para los demás.



LEO(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Inesperada sorpresa le acercan en este día que lo hará reaccionar favorablemente. Los que lo quieren esperan que usted se sienta más tranquilo y más cercano. Distiéndase.



Sugerencia: el proyecto más importante que podemos tener en la vida es el de evolucionar.



VIRGO(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Una etapa de arreglos y firmas se vienen en esta semana, trate de poner sus ideas al respecto en orden como bien sabe hacerlo Virgo. Visita que esperaba se concrete, alegría.

Sugerencia: buscar a las personas que nos hacen sentir felices y no perderlas de vista aunque sea un esfuerzo por la falta de tiempo.



LIBRA(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Pronuncie las palabras necesarias y justas en reunión familiar en la que se tocarán temas espinosos. El resultado que espera tener con respecto a esa pareja incipiente será positivo.

Sugerencia: sentir confianza en uno mismo y saber que uno da sinceramente más allá de la respuesta del otro.



ESCORPIO(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ánimos que resurgen y se estabilizan con mucha armonía en su relación de pareja. La especulación anterior pasará a manifestarse en comprensión. Sucede algo en lo personal que lo impactará.

Sugerencia: a veces los cambios propios nos sorprenden quizás sea porque nos subestimamos.



SAGITARIO(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Estado de ansiedad por la espera de ciertas respuestas que para usted son muy importantes. Día de festejo a la vez, trate de conectarse con el momento que vive, hoy es hoy y mañana es mañana.

Sugerencia: hay cosas que ambicionamos y que no tenemos, sepamos que igual vivimos sin ellas, esperar no quiere decir desesperarse.



CAPRICORNIO(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Una esperanza compartida con la persona que ama lo hará unirse más. A veces es como si necesitáramos de un dolor para unirnos a quien tenemos al lado. Felicidad.

Sugerencia: reconocer las cosas a tiempo nos salva de sufrir, de agregar pruebas duras para aprender.



ACUARIO(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Se impacta aunque no quiera con alguien que conoce hoy a través de un amigo. Sea cauteloso, hay cosas que no pueden ocurrir. Noticia laboral que lo motiva a tener una reunión.

Sugerencia: la tentación es algo innato en el ser humano no quiere decir que sea inmanejable.



PISCIS(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No espere que le digan lo que debe hacer con respecto a esa decisión afectiva que debe tomar. Las cosas mejoran en el plano laboral, verá una posibilidad de crecimiento.

Sugerencia: sólo uno sabe lo que quiere, en definitiva, el punto es respetarse.