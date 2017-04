Una de cada 10 obleas de la verificación técnica es falsa

Uno de cada 10 vehículos tiene colocada una oblea de la verificación técnica (VTV) falsa, denunció una ONG especializada en la temática.

En el marco de un informe realizado por la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires, se detectó que “actualmente hay aproximadamente una oblea falsa cada diez, generalmente puestas en vehículos que por su pésimo estado de seguridad no podrían aprobar ningún examen de la Verificación Técnica Vehicular de la Provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.



“A partir de octubre de 2016 entró en vigor en la Ciudad de Buenos Aires la Verificación Técnica Vehicular según la ley 2.265. Esta normativa ya existía en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y busca que vehículos que se encuentran en mal estado por falta de luces o luces no reglamentarias, neumáticos con las telas a la vista, humeando por el caño de escape, entre otras cuestiones, no circulen en el distrito AMBA, esto es Capital Federal más Conurbano bonaerense”, señaló el abogado Javier Miglino, director de la entidad que realizó el informe.



Una simple búsqueda por distintos grupos de compra y venta que se publicitan por la red social Facebook, un fenómeno en constante crecimiento a pesar de que esa plataforma no está diseñada para los negocios, permite confirmar que efectivamente hay bandas que están haciendo un negocio con la obleas truchas y la documentación que cada conductor debe presentar, publica el Diario Popular.



“Como dice una de las sentencias del célebre libro Martín Fierro “hecha la ley, hecha la trampa”. Entonces, más de uno encontró un floreciente negocio en imprimir obleas de VTV truchas y venderlas en vía pública o mayormente por internet a aquellos automovilistas que circulan con un viejo vehículo que nunca pasaría una revisión técnica”, dijo.



“A raíz de lo señalado los tribunales federales de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal instruyen en lo que va del año 2017, un total de 88 causas por falsificación de documentación que según el Artículo 292 del Código Penal penaliza con hasta ocho años de prisión al que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero. Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años”, agregó.



De acuerdo al relevamiento que efectuó la organización Defendamos Buenos Aires, “de estas 88 causas, prácticamente la mitad, 42, están instruidas en la Ciudad porteña y 46 en la Provincia de Buenos Aires, lo que indica que el problema se registra en ambas jurisdicciones prácticamente por igual”.



Acerca de la figura penal de falsificación de documentación, el abogado sostuvo que “este delito no sólo es grave, ya que lo que se falsifica es un instrumento público, sino que además es de sencilla detección, puesto que las bases de datos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires permiten suministrar a la autoridad judicial o policial, toda la información sobre si un auto ha realizado o no la revisión, en qué planta y a qué hora, y los números de la documentación entregada al automovilista, con lo que es más seguro llevar adelante la VTV que andar con un vehículo con una oblea trucha”.



“En el caso de vehículos antiguos y en mal estado, lo mejor es dejarlos en casa porque cada vez, en base a la legislación aprobada, será más difícil circular sin ser detenidos y eventualmente retenidos”, concluyó el fundador de Defendamos Buenos Aires.