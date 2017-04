En Viernes Santo, se representó la Pasíón de Cristo en San Fernando

Con la participación de gran cantidad de vecinos, se representó en la plaza Carlos Gardel la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.



Todos los años, los fieles católicos recuerdan en Viernes Santo la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Y hace 18 años que en pleno barrio de Virreyes, San Fernando, se vive fervorosamente la representación teatral de la Pasión según San Juan con más de 150 actores, que se realiza en la plaza Carlos Gardel.



En representación del Intendente Luis Andreotti, estuvo presente el Secretario de Gobierno Luis Fleitas, quien expresó: “Iniciamos la Semana Santa con la Misa de Ramos el domingo pasado, con mucho sentimiento y emoción. Lo que vivimos junto a la comunidad de Nuestra Señora de Itatí, representando la Pasión según San Juan, fue muy emotivo, logrando sensibilizar a todos los que participamos de la obra, que fue magnífica. Mucha gente en una noche hermosa y muy especial que sigue renovando las esperanzas, y los valores cristianos hacia el otro que sufre. El compromiso es seguir ayudando y colaborando con la comunidad de Virreyes y de San Fernando para seguir teniendo un municipio cada vez más digno y con mejor calidad de vida para todos”.



El Cura Párroco de Nuestra Señora de Itatí, padre Nacho, manifestó su satisfacción y dijo: “Esta es una representación donde el barrio entero se viste de fiesta para celebrar el Misterio del amor de Dios por cada uno de nosotros. Está hecha por gente de la comunidad, que se junta durante 40 días a preparar, a rezar, y a llevar adelante esta Pasión según San Juan”.



Y agregó: “Siempre estoy admirado y sorprendido por esta comunidad que prepara esta fiesta con tanta alegría y fuerza. Este año armamos una gran cruz con los nombres de los enfermos, quienes tiene algún problema o dolor, y querían ofrecerle esa entrega a Dios, que fue la cruz llevada por Jesús en esta Pasión, y con ella también bendijimos a la gente de Virreyes”.



“Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros; si unimos nuestros dolores, nos vamos a encontrar que también resucitamos con El, por eso es una fiesta de alegría y de acción de gracias por lo que hizo por nosotros”, finalizó el padre Nacho, quien bendijo a todos los vecinos con el deseo de una buena Pascua en familia.



Los concejales del Frente Renovador Jorge Barraza, Corina Ramírez y Carlos Bergandi acompañaron la manifestación de fe de los vecinos.



En cuanto a los vecinos, Hernán Rondán, de Virreyes Oeste, quien se desempeña, a su vez, en la Casa de Día, y representó el papel de Cristo, dijo: “Una vez más con los vecinos haciendo esta obra tan linda y muy esperada por todos que conmemora la muerte y resurrección de Jesús con la presencia de mucha gente, incluso de otros Municipios. Agradecemos al Municipio de San Fernando, y al Intendente Luis Andreotti que puso a disposición la plaza y los móviles municipales. Es una alegría compartirlo con los vecinos como todos los años”.



Y agregó: “Representar este papel es un regalo muy lindo de la vida; que la gente conmemore la Pasión de Cristo de hace más de 2.000 años es muy emotivo; y lo importante es que los actores son vecinos del barrio”.



Miriam, que vive a pocas cuadras de la iglesia N.S. de Itatí, dijo: “Siempre trabajamos un montón desde el Miércoles de Ceniza, para poder representar la Pasión; trabajamos muy unidos, con muchos ensayos. Es un gusto brindarnos a la comunidad y contarles esta historia”.



Marian, una vecina que forma parte de la comunidad parroquial de Itatí, agregó: “Me encanta todo esto, pensaba hace cuántos años que la comunidad lo representa. Esto es vivir lo que Jesús vivió en su Pasión, y ponernos en oración que es muy lindo no sólo para nuestra propia comunidad, sino para quienes vienen a compartir esto desde otros lugares. Es hermoso, algo que podemos sentir quienes tenemos fe, difícil de explicar”.



Ita, miembro de la Parroquia, que pertenece al grupo de Vestuario, destacó: “Es importante lo que hacen los chicos para nosotros y todo el pueblo. Siempre estoy atrás del telón, pero este año no participé y me permití verlo desde la tribuna. Es una enseñanza para tener el corazón abierto, y está muy bueno. Felices Pascuas, y que Jesús renazca en el corazón de cada pueblo”.



Fleitas finalizó diciendo: “El Intendente Andreotti permanentemente nos pide que estemos al lado del vecino, escuchando sus reclamos, demandas y críticas, y que también tendamos una mano solidaria para ayudar en los problemas. La comunidad de Virreyes necesita mucho la presencia del Estado, y creo que en todos estos años esa presencia se ha notado. Acompañando a una celebración tan arraigada en los vecinos de muchos años en el barrio, para nosotros es una noche de alegría y esperanza que nos obliga a comprometernos para seguir adelante en el camino de llevar felicidad a nuestro pueblo”.