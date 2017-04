La Parroquia Aránzazu de San Fernando comienza a lucir completamente renovada

Para iniciar una nueva y última etapa de restauración del histórico templo de San Fernando, se retiró el cartel que estaba hacía 12 años anunciando la obra, lo que permite apreciar las bellas torres de la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu. Hace tres años que el Municipio acompaña con fondos propios los trabajos de puesta en valor de la parroquia.



El Municipio de San Fernando trabaja para conservar la cultura y el patrimonio histórico del distrito, entre ellos el edificio de la Parroquia ‘Nuestra Señora de Aránzazu', uno de las máximos templos de la zona norte, con más de un siglo de antigüedad. La obra se está llevando adelante, en su mayoría, con fondos municipales.



Santiago Aparicio, Presidente del Honorable Concejo Deliberante, estuvo presente en el momento en el que se retiró el cartel del frente del templo y expresó: "Estamos contentos porque ahora puede verse el resultado del trabajo de tres años, y de lo que quería el Intendente Andreotti cuando asumimos: recuperar el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad”.



“La Iglesia Aránzazu y el Municipio de San Fernando son los dos edificios más antiguos que tenemos en nuestra ciudad, y estaban muy deteriorados. El pueblo de San Fernando hizo una importante inversión para mantener este patrimonio que, como dice Luis Andreotti, no es de ningún gobierno sino de la ciudad. Hoy estamos nosotros, vamos a pasar y la iglesia, que estaba muy deteriorada y queríamos recuperar, seguirá para nuestra ciudad totalmente renovada", completó.



Por su parte, el Diputado Provincial Juan Andreotti dijo: "Es una alegría ver que está avanzando esta obra integral de restauración que viene desde hace tres años. Realmente, es un trabajo de artista en el lugar más emblemático que tiene la ciudad, el templo histórico y arquitectónicamente más importante. Este no es un edificio solo de los católicos, sino que es un símbolo de toda la ciudad. Hoy hemos terminado la parte de las cúpulas, y estamos retirando el cartel que estaba hace 12 años anunciando una obra que en su momento había prometido la Nación y no se cumplió. Cuando asumimos, nos juntamos con el Padre y le dijimos de hacer el esfuerzo desde toda la comunidad para arreglar la iglesia. Hoy, se está sacando el cartel y se puede ver parte del templo que no se veía hace mucho. Que se inicie la última etapa de restauración de este monumento de San Fernando para que quede como en sus orígenes es una alegría", destacó.



Asimismo, el Párroco Jorge Luis Lagazio se refirió al proceso de esta importante obra: "Hoy es un día muy feliz para San Fernando; ojalá que la gente lo pueda percibir así. El cartel que se colocó en 2005 anunciando una obra muy importante en la que se trabajó intensamente hasta 2007, ya no está. Luego, seguía otra gran obra que se proyectó, presupuestó, licitó, adjudicó pero nunca pudo hacerse. En 2014 se retomó, y hoy se baja el cartel. Eso significa en lo simbólico que termina una etapa, y que la obra continúa y avanza en el frente".



"San Fernando tiene un templo fantástico que es de 1870, con una obra de 1901. Nos pone contentos y por eso lo estamos compartiendo con el vecino, contándole que ésta es una buena acción para continuar con la puesta en valor del templo. Cuando asumió el Intendente Andreotti me dijo 'lo vamos a hacer' y ahora se viene realizando todo con fondos municipales", concluyó el religioso.



Además, estuvo presente el arquitecto a cargo de la obra, Pablo Terzagui, quien detalló: "Hemos llegado a la parte baja del templo donde haremos el mismo trabajo que efectuamos en las torres de restauración de piedra París. Esta nueva etapa es un trabajo a fondo muy artístico y artesanal que haremos con el mismo rigor y dedicación. Donde hemos sacado el cartel, se repondrá una cruz histórica que reconstruimos gracias a una litografía de 1905, donde se aprecian las dos agujas anexas de cobre que se repusieron; con la cruz, va a quedar absolutamente original".



Por último, el Diputado Andreotti dijo: "Desde el Municipio, con los recursos que tiene, se intenta restaurar y cuidar el patrimonio de toda la comunidad como ha sido la Quinta El Ombú y la iglesia de Victoria. Son hitos y lugares muy importantes, como también las dependencias municipales que fueron construidas con el esfuerzo de muchísimos sanfernandinos y que se encontraban en una situación delicada. Ese es el camino, cuidar lo que tanto costó. No solo vale para la obra nueva, sino que tenemos que mantener lo que nuestros abuelos y padres hicieron a lo largo de los años".