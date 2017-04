Sampaoli puso paños fríos a su desembarco en la Selección

El entrenador santafesino Jorge Sampaoli le puso paños fríos hoy a su inminente acuerdo con la AFA para dirigir al seleccionado argentino al sostener que “se está jugando” con su “nombre relacionado con supuestos”, y advirtió que “cuando tenga que comunicar algo” lo hará “personalmente” al presidente de Sevilla.



“Si me preguntan si he dado el sí, estaría diciendo que soy entrenador de la selección argentina y eso no es verdad. Ya he sido técnico del Barcelona, PSG, Arsenal, Holanda… Se está jugando con mi nombre relacionado con supuestos y eso es lo que me molesta. Si el club tiene que sacar un comunicado de alguien que me nombra, habría uno todas las semanas”, dijo Sampaoli en conferencia de prensa.



Agregó el casildense que no tiene “opinión sobre lo que generan los demás. Estoy toda la semana acá pensando en ganar al Valencia y darle una alegría a la gente. Todo lo que pase, será después de siete fechas”.



Así, Sampaoli intentó bajarle el tono a los primeros contactos que ya tuvo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, e insistió que “sólo” piensa “en ganarle al Valencia” y que “todo lo que pase, será después de siete fechas”.



Molesto con el comunicado que difundió el club para señalar que consideraba una “falta de respeto” una posible reunión de la dirigencia de la AFA con Sampaoli, el entrenador señaló que el texto “tiene más que ver con supuestos que con realidades”. “No tengo opinión sobre lo que generan los demás. Estoy toda la semana acá pensando en ganar al Valencia y darle una alegría a la gente. Lo que se genera con especulaciones no me compete. Hablé con el presidente y le dije que cuando yo tenga que comunicar algo, se lo comunicaré personalmente primero a él”, precisó.



Tapia visitará en España a Lionel Messi y se esperaba una primera reunión con Sampaoli, pero finalmente las partes coincidieron en que lo mejor es mantener los primeros diálogos por teléfono y esperar el final de la Liga española, en la que Sevilla pelea por terminar lo más arriba posible para aspirar a ingresar a la Liga de Campeones de Europa.



En esa misma sintonía se comunicó el presidente de Bofca y vice primero de la AFA, Daniel Angelici, con el titular del club andalúz, Jorge Castro.