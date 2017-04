El Festival Internacional de Música Virreinal llenó de talento barroco la Semana Santa en Tigre

Numerosos vecinos y visitantes disfrutaron de la primera presentación, a cargo de la agrupación "Capilla del Sol" . Se desarrolla hasta el sábado en la Parroquia Inmaculada Concepción, con entrada libre y gratuita.

Con importante acompañamiento de público, el Municipio de Tigre, a través de su Agencia de Cultura, inició la segunda edición del "Festival Internacional Virreinal Santa María de las Conchas” en la Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada Av. Liniers 1560, Tigre centro. El primer acto fue “Lacrimarum Terra”, a cargo del grupo Capilla del Sol.



Con el lema “Recuperar la historia para construir el futuro”, el festival propone a los vecinos, turistas y visitantes de la ciudad una experiencia para disfrutar de bellas y antiguas composiciones y del talento de muy destacados artistas que ofrecen un mensaje de paz y solidaridad.



En la apertura Daniel Fariña, director ejecutivo de la Agencia de Cultura, sostuvo: "Esta segunda edición nos llena de orgullo. Contamos con el apoyo del Museo Isaac Fernández Blanco, que tiene un expertise importante en ésta especialidad; el barroco. Nos situamos en 1740, pensamos en aquel pago chico formando parte del virreinato del Perú y en oír la música que se escuchaba en dicha época. El público de Tigre lo ha recibido muy bien".



“Lacrimarum Terra” refiere a el dolor de ser y el dolor de no ser en el Virreinato de la Nueva España; El sistema colonial español, fuertemente ligado a la esfera religiosa y dominado por cuestiones raciales. La agrupación Capilla del Sol fue describiendo aquel contexto a lo largo de todo el concierto.



Presente junto a muchos vecinos que concurren habitualmente a la iglesia, el cura párroco José Luis Quijano, comentó: "Para nosotros es una gran satisfacción poder ayudar generar un espacio de crecimiento interior, porque la idea está en consonancia con la fe católica".



Cabe agregar que paralelamente, se puede visitar la muestra fotográfica “Por las Huellas Misioneras en América Latina”, un conjunto de imágenes del archivo Jesuítico de Zurich tomadas por el Padre Platner y el fotógrafo Alemán Albert Lumte, en su recorrido por América Latina en 1950.



Sobre el cierre del concierto, Gloria, vecina de la localidad de General Pacheco consideró: "Me parece espectacular el festival y en particular Capilla del Sol. Nos enteramos por facebook de los conciertos de estos días y es importante que en esta época del año los show sean puntuales en el inicio para poder disfrutarlo en familia".



El público de la primera noche fue retirándose del lugar con el programa del festival en sus manos. El cronograma continuará con la presentación de “Nada es día, todo es noche”, del Ensamble Terra Australis (Chile), el viernes 14 a las 20.30 hs. En tanto que el cierre será el sábado 15 con dos conciertos: “Orquesta de música popular Latinoamericana de Baires – Bancalari”, a las 20 hs, y “Tocatas y sonatas para tecla y violines”, a las 20.30 hs.



Para más información, comunicarse con la Agencia de Cultura de Tigre al 4512-4572.