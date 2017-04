El HCD de San Fernando realizó la primera sesión del año

Por unanimidad, se reclamó al ENRE sanciones a Edenor por cortes, y la ratificación del 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria. Además, se pidió la inclusión de San Fernando en el plan provincial de reparación de Comisarías, y se realizaron declaraciones de repudio a la represión de la protesta docente y un homenaje a Micaela, víctima de femicidio.

Finalizada la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante de San Fernando, el Concejal Pablo Peredo, Presidente del bloque Frente Renovador, detalló: “Teníamos más de 100 expedientes para tratar. Fue un orgullo para nuestro bloque trabajar en conjunto con los de Cambiemos y del Frente para la Victoria, en un proyecto de resolución solicitando al Ente Regulador (ENRE) que sancione a la empresa Edenor por los reiterados cortes de suministro sufridos por los sanfernandinos durante enero y febrero pasados, y que seguimos sufriendo. Además, el HCD solicitó a Edenor y al Ente regulador la conformación de una mesa de trabajo con los concejales para que expliquen qué controles están realizando, y qué es lo que está sucediendo con un tema que sufren todos los vecinos. Este despacho fue apoyado por unanimidad de los bloques”.



Y agregó: “A todos los vecinos les vino el aumento en la factura, y este verano hemos sufrido más cortes que nunca. El Departamento Ejecutivo tuvo más de 80 reuniones, cartas y resolución de conflictos con Edenor, mediante la oficina de Atención al Vecino, de la OMIC y también reuniones con funcionarios, porque es una problemática no sólo del continente, sino también de la isla, Para el vecino isleño, el suministro eléctrico es prioridad, porque su falta lo afecta gravemente”.



En cuanto a otro tema que es política de Estado, Peredo destacó: “Se presentó un proyecto con unanimidad de todos los concejales, ratificando el día 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria, ratificando el repudio a cualquier intento de desestabilización de la democracia. El Concejo Deliberante ratifica la fecha instaurada para homenajear a las víctimas de la dictadura cívico militar, y que cualquier intento autoritario de olvidar esta fecha vuelve a una brecha que nosotros no queremos que se siga agrandando. Hoy, ponerlo en duda la verdad que es muy triste. Y también se solicita que se conforme una lista con los nombres de los desaparecidos vecinos de San Fernando, para avanzar en un archivo propio de quienes fueron los que sufrieron esta represión de Estado”.



La concejal Corina Ramírez agregó: “Las heridas que dejó la dictadura no son banderas de ningún partido político. Esto es lo que nos llevó a todos los concejales de San Fernando a despojarnos de nuestro partido, de cualquier pensamiento ideológico y plantear que los Derechos Humanos son política de Estado. Desde Alfonsín hasta la fecha, todos los presidentes bregaron por estos derechos que en aquel momento fueron pisoteados, dejando las heridas que hoy tenemos en la historia”.



En cuanto al anunciado por el, Ramírez agregó: “El HCD no podía dejar pasar el anuncio del ministro Ritondo sobre la puesta en marcha del plan de reparación y otras inversiones en infraestructura de Comisarías, sobre todo porque San Fernando no está incluido dentro del plan, pese a que tenemos cuatro Comisarías con personal policial trabajando por la seguridad de los sanfernandinos, que merecen tener un lugar digno de trabajo, y también para los vecinos que van a hace trámites o denuncias. En la lista de distritos, ninguno está gobernado por el Frente Renovador. No queremos entender esto como un acto discriminatorio de la Provincia, y por eso solicitamos al Ministerio que incorpore a San Fernando a dicho plan”.



En referencia a una declaración de repudio a la represión contra los docentes que manifestaban, Peredo dijo: “Tratamos sobre tablas dos expedientes, uno del FR y otro del FpV expresando el más enérgico repudio por el violento desalojo de la protesta de los gremios docentes el 9 de marzo en la Plaza de los Dos Congresos, sin el acompañamiento de Cambiemos. Ratificamos que es fundamental que los chicos estén en clase, sin olvidarnos que esa responsabilidad es del Estado nacional”.



Ramírez agregó: “Sorprendentemente, el bloque Cambiemos justificó de algún modo la represión a los docentes, lo que no se puede justificar bajo ningún punto de vista. El Estado nacional tiene que sentarse a resolver cuanto antes esta situación, porque la educación no es un tema para polarizar con nadie”.



Y en cuanto al último episodio de femicidio, dijo: “Tenemos que lamentar la muerte de otra mujer en este país, donde todos levantamos las banderas de ‘Ni Una Menos' pero seguimos escribiendo nombres en las listas y homenajeando a las víctimas de femicidio. Nuestro homenaje fue para Micaela y su familia; lamentamos tener que hacerlo. Tenemos que seguir trabajando para que la Justicia empiece a actuar y se empiece a aplicar la ley”.