Katopodis: “Pedimos la colaboración de todas las fuerzas de seguridad para encontrar a Araceli”

El intendente se refirió a la desaparición de la joven de 22 años, que fue vista por última vez el sábado 1 de abril, y señaló:“Tenemos que redoblar el esfuerzo”.



El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, pidió hoy “la colaboración de todas las fuerzas de seguridad para encontrar a Araceli Fulles”, la joven de 22 años que es vecina de Barrio Sarmiento y fue vista por última vez el sábado 1 de abril.



“Estamos en contacto permanente con la familia y asistiéndolos con todo el equipo de atención a la víctima, colaborando con la Justicia y en diálogo con las autoridades nacionales y provinciales, pero hasta ahora no hemos tenido pistas claras”, afirmó el Jefe Comunal.



Por último, Katopodis señaló: “Vamos a seguir caminando barrio por barrio, difundiendo su imagen con voluntarios y con todo nuestro equipo de Protección Ciudadana, y coordinando las tareas desde nuestro centro de monitoreo, pero necesitamos a las fuerzas federales para los rastrillajes y allanamientos. Tenemos que redoblar el esfuerzo y no descansar hasta encontrarla”.



Desde que se realizó la denuncia, el Municipio trabaja para localizar a la joven, coordinando las acciones desde el Centro Operativo de Monitoreo -COM- y en permanente contacto con la familia, que es asistida psicológicamente, logísticamente y legalmente por el Programa de Asistencia a las Víctimas.



Además, se colocaron afichetas con la foto de Araceli en los patrulleros de Protección Ciudadana y lugares públicos como escuelas, centros de salud, hospitales y dependencias municipales; y se trabaja en la difusión a través de redes sociales y en la vía pública.



También, se alertó a la Unidad de Personas Extraviadas del Ministerio de Justicia de la Nación. Interviene en el caso la UFI Nº 2 de San Martín.



Ante cualquier novedad, por favor contactarse al 911, o con su familia al 15 3673-8118.