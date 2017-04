San Fernando arma su equipo de Natación para competencias

Gracias a la oferta de piletas climatizadas de los 7 Polideportivos, el área de Deportes del Municipio trabaja durante todo el año para formar un equipo federado, con nadadores seleccionados de cada complejo municipal.



Durante las prácticas, que en esta oportunidad se llevaron a cabo en la pileta del Polideportivo N° 5 en Villa Jardín, el Director de Torneos del Municipio, Pablo Rubio, explicó: “Esta es la continuación de un proceso que empezó hace cinco años con la climatización de las piletas, brindándole a los vecinos un lugar donde desarrollar Natación como deporte, que tiene su parte recreativa y otra competitiva. El año pasado, iniciamos en cada Poli los equipos predeportivos; este año, la idea es armar uno federativo a nivel municipal, o sea, hacer una selección entre todos los chicos y que nos representen en los torneos de natación a nivel federado, provincial y más adelante a nivel nacional”.



“Acá tenemos chicos desde infantiles hasta 17,18 años y también un equipo Master más desarrollado, que ahora en abril competirá en el primer torneo nacional que se disputará en Mar del Plata; contamos con una delegación de 10 nadadores que viajarán. La evolución será de a poco, porque somos muy nuevitos en piletas climatizadas. La idea es que podamos competir cada día con más chicos a nivel federado, y que los además a los chicos que les guste competir, puedan aprovecharlo”, concluyó Rubio.



En la misma línea, Emanuel Zárate, Coordinador General de Natación competitiva, agregó: “Estamos trabajando desde el año pasado formando los pre equipos de chicos desde 7 hasta 15 años. En la captación que hacemos, armamos estos planteles en todos los Polideportivos; cuando esté listo el Poli 7 se va a seguir trabajando allí. Con este entrenamiento, estamos haciendo una pre selección para el equipo conjunto que representará a San Fernando en la federación FANBA, relacionada con la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Estos chicos son el inicio de un equipo competitivo a nivel nacional”.



“En la selección, estamos entre 50 y 80 chicos, que entrenarán en el Poli 3, y durante el año. A fin de año harán sus licencias para competir a nivel federativo. Todos los chicos de los Polideportivos están invitados a esta actividad, la forma a ingresar es por los profes que van captando ingresos a los preequipos, y durante el año trabajan para luego estar en el equipo de Natación y después en el equipo de formación federado. También trabajamos con natación Master de 18 años en adelante; con este grupo, tenemos un total de 40 nadadores que fuimos seleccionando y entrenando en el Poli 3, con muchos nadadores ya federados; 6 competirán en el nacional que se hace en Mar del Plata del 20 al 23 de abril, esperando los mejores resultados”, finalizó Zárate.



En cuanto a los chicos que participan, Enzo, de Villa Jardín, dijo: “Me gusta mucho nadar, es muy bueno, es sano y me divierto con mis amigos. Creo que estoy listo para el nivel competitivo”.



Nahuel, su compañero, agregó: “Me parece bueno, me encanta nadar y me saca de la calle”.



Rodrigo, vecino del mismo barrio, expresó: “Siempre me gustó hacer deporte y juntarme con los amigos. Creo que puedo competir, y estoy trabajando para eso”.



El más chico, Lucas, de Virreyes, finalizó diciendo: “Empecé Natación y me gustó mucho; tengo muchos amigos del colegio que nadan también”.