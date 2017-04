12/04/2017 - 20:29 | Zonales / Vicente López Vicente López festeja las pascuas en la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos Herramientas: Compartir: ver más imágenes El municipio de Vicente López festejará las Pascuas en la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos, con expresiones artísticas no convencionales, que emocionará a grandes y chicos. La celebridad en la que se conmemora la resurrección de Jesús al tercer día de haber sido crucificado, se realizará el próximo 14 de abril a las 19 horas y tendrá lugar en la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos, ubicada en Salta y Ricardo Gutiérrez.



Un espectáculo de arena estará a cargo del artista visual Alejandro Bustos, quién recreará las 15 estaciones del Via Crusis, combinando la música, teatro de sombras y dibujos en arena. Se podrá disfrutar además, de proyecciones de mapping sobre la fachada de la parroquia.



La entrada será libre y gratuita.



Cronograma

19 hs.

-Via Crusis.



20 hs.

-Llegada de los feligreses.



20:10 hs.

-Blackout. Show de arena a cargo del artista visual Alejandro Bustos, quién recreará las 15 estaciones del Via Crusis, combinando la música, teatro de sombras, dibujos en arena y mimo.



20:25 hs.

-El sacerdote da las bendiciones y despide a los presentes. Volver