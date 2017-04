12/04/2017 - 11:06 | Economia / Nielsen advirtió que la inflación que registra el país es “preocupante” Herramientas: Compartir: El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen advirtió hoy que la inflación oficial de marzo, que trepó al 2,4%, debe ser tomada “con preocupación y cuidado”, ya que la suba de precios, afirmó, puede tener “consecuencias políticas”.

“La inflación de marzo me preocupa mucho. Es como que se veía venir porque hay un aflojamiento monetario del último trimestre del año pasado y eso, en algún momento, iba a tener consecuencias de la inflación”, sostuvo.



En declaraciones a radio Belgrano, Nielsen confesó sentir “temor de las consecuencias políticas que puede tener todo ésto”.



“Con este esquema, la economía no va a ayudar al Gobierno en las próximas elecciones. Más plata en la calle en este contexto es un problema”, evaluó.



El economista señaló además que la suba de tasas dispuesta por el Banco Central, se ubica “muy por encima de lo deseable”, ya que el Gobierno, a su criterio, “sigue tirando manteca al techo”.



“La buena economía no se hace haciendo todas las cosas a la vez, porque hay un riesgo presupuestario muy grande y el Gobierno está pagando un costo desproporcionado. Y eso no le asegura paz política”, enfatizó.



Nielsen estimó además que la Casa Rosada no ha logrado una “buena coordinación entre la política monetaria y la política fiscal”.



“Hay una actitud del Gobierno que gasta y gasta muchísimo y acá hay plata para todo, son cosas positivas, valorables. Pero si uno quiere hacer todo al mismo tiempo, se desbanda el presupuesto”, concluyó. Volver