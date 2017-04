Por las inundaciones, aseguran que es “angustiante” la situación de productores del norte bonaerense y el sur santafesino

La situación de los productores agropecuarios del norte bonaerense y el sur santafesino es “crítica y angustiante” como consecuencia de las inundaciones que se registran en la región, por lo que se requiere medidas “urgentes y extraordinarias” por parte del Gobierno.



Así lo advirtió el coordinador bonaerense de la Federación Agraria, Jorge Solmi, quien señaló que “entre la lentitud de las obras y los placebos de las leyes de emergencia urgen medidas para los productores pequeños y medianos”.



“Vemos más fotos que obras”, se quejó el dirigente, quien sostuvo que a causa de las inclemencias climáticas de los últimos meses para los productores de la región “la situación es crítica y angustiante. Para muchos la cosecha está prácticamente perdida y en las próximas semanas ya llegan los vencimientos de los primeros cheques. Para los productores más chicos la posibilidad de tener que salir del sistema está cercana y concreta”.



Solmi advirtió que “en la región la mayoría de los productores son minifundistas, y con estos severos problemas, no pueden seguir subsidiando a las megaceiteras con el 3% bruto de su producción ni transferir del 5% a productores sojeros de otras regiones. La solidaridad bien entendida empieza por casa”.



El dirigente, con el panorama actual, instó al gobierno a “tomar medidas urgentes y extraordinarias” “Concretamente proponemos una devolución de parte de estas retenciones para poder enfrentar lo que viene o en su defecto liberarse de ellas en las primeras toneladas vendidas”, explicó.



Al hablar del panorama agrario en al región, alertó que “los daños en la parte baja son irrecuperables ya que en ésta época no puede resembrar nada en miles de hectáreas”.



Para Solmi, se necesita “asistencia y ayuda urgente del Estado a los productores, especialmente a los pequeños y medianos que no tienen otra alternativa y que ven como los precios se están cayendo a pedazos, los costos se elevan, la cosecha no se puede levantar y los cheques y las deudas no podrán pagarse”.