Esteban Bullrich se quejó de los gremios docentes porque “tiran un paro por cualquier cosa”

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, se quejó hoy de los gremios docentes porque "tiran un paro por cualquier cosa" y consideró que la huelga que llevan a cabo este martes "es desmedida y no tiene criterio". Además, Bullrich confirmó que seguirá al frente del cargo a pesar de los pedidos de renuncia que realizaron dirigentes sindicales.



En medio de la medida de fuerza que llevan a cabo los docentes, el funcionario nacional se refirió a los incidentes que hubo en la noche del pasado domingo cuando gremios del sector fueron reprimidos por la Policía cuando intentaban instalar una “Escuela Pública Itinerante” que no contaba con la autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



“Es un paro insólito. Se quiso violar la ley, la Policía los detuvo y convocan a un paro. Hay que cumplir la ley, eso también es educar. Tiran un paro por cualquier cosa”, bramó el dirigente del PRO.



En diálogo con una radio capitalina, el titular de la cartera educativa se mostró “frustrado” porque “los chicos están sin clases por una decisión insólita”, así como también por “recibir mensajes de docentes que cuentan que las directoras cerraron la escuela”.



Y agregó: “La decisión es desmedida y no tiene criterio. Necesitamos que haya paz. La democracia se sostiene porque todos cumplimos la ley”.



El integrante del Gabinete subrayó la intención del Gobierno de “privilegiar a los docentes”, pero advirtió que “no están por encima de la ley”.



“El domingo hubo seis horas de diálogo para explicarles que no tenían el permiso. Acá hay blanco o negro: ¿cumpliste o no cumpliste la ley?”, destacó.



Asimismo, Bullrich descartó que vaya a alejarse del cargo, tal como le había pedido la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso: “Si no está a la altura de las circunstancias, debería renunciar”.



"¿Tengo que renunciar como ministro porque la Policía les impidió violar la ley a los docentes?", se quejó el titular del Palacio Pizzurno, a la vez que afirmó que la Nación "triplicó los fondos e hizo todo el esfuerzo posible, pero siguen extendiendo el conflicto".