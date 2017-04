La pieza, récord de público en la última temporada teatral de Mar del Plata, tiene como autor al español David Serrano y la dirección de Manuel González Gil.



El actor Nicolás Vázquez protagonista del suceso teatral "El otro lado de la cama" que el jueves iniciará una imponente gira nacional, habló ayer por primera vez de la muerte de su hermano Santiago y sostuvo que "estoy mucho mejor que miles de personas afectadas por la misma desgracia que tuve yo (el deceso se diagnosticó como muerte súbita) pero no llegan a fin de mes, no tienen trabajo ni casa, no comen".



"Si bien es duro y una tragedia lo que nos pasó a mí y a mi familia no deja de ser una bendición todo lo otro que me pasa", aseguró el intérprete a Télam y a otros medios de prensa reunidos para una rueda de prensa que se desarrolló en un hotel de la zona porteña de Retiro.



La pieza “El otro lado de la cama”, récord de público en la última temporada teatral de Mar del Plata, tiene como autor al español David Serrano y la dirección de Manuel González Gil, y fue estrenada en Buenos Aires durante 2016, con Gimena Accardi, Benjamín Rojas, Sofía Pachano, Francisco Ruiz Barlett y Sofía González Gil.



A partir del jueves podrá verse en Mar del Plata (del 13 al 16 de abril), Rosario (21 y 22), el Auditorio de Belgrano, en Capital Federal (23), Lomas de Zamora (27 y 28) y el ex cine Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta (29 y 30).



Del 5 al 7 de mayo la pieza cruzará el charco para presentarse en el teatro Metro de Montevideo y del 10 al 14 recorrerá escenarios en ciudades del interior uruguayo, para continuar a su regreso la gira por provincias pasando por La Plata, Tigre, Jujuy,



Salta, Tucumán, San Rafael, Mendoza, San Juan, Zárate, Ituzaingó, Avellaneda, Banfield, Paraná, Rafaela, Santa Fe y Concordia, antes de despedirse en Córdoba el 25 de junio.



"Qué bueno estar aquí para poder anunciarles la gira nacional que emprenderemos con esta obra que nos ha dado tantas satisfacciones y nos obliga en el buen sentido a alargarla para que otros públicos puedan conocerla", expresó Vázquez ante Télam y otros medios de prensa.



Consultado por el éxito de la comedia en el verano marplatense, el galán apuntó que "el balance que podemos hacer es extraordinario, lo mismo que cuando la estrenamos en Buenos Aires; el público la aceptó desde el principio y desde entonces tuvimos la satisfacción de tener la sala llena, porque en una ciudad balnearia la competencia es mayor y eso te obliga a no fallar; así que le estamos muy agradecidos al público".



"El éxito es algo que deseábamos desde el principio -añadió su esposa, Gimena Accardi-, pero en el teatro nunca se sabe; se puede llevar un gran producto pero por ahí el público no responde; pero aquí se dio que se unió todo: teníamos un gran producto y la gente respondió como lo había hecho durante todo el año pasado en la avenida Corrientes."



También se habló de las redes sociales, que solventaron gran parte de la difusión de "El otro lado...": "El trabajo de redes fue extraordinario porque recurrimos a una empresa que trabaja muy bien y cuando yo me reuní con ellos lo único que quería era tratar de comunicar lo que pasa en la obra", señaló Nico.



Además de señalar que "es una empresa de amigos y trabajan el producto como me gusta a mí", afirmó que el reflejo de las redes sociales es "el reflejo de lo que viene pasando", a lo que su ladero Benjamín Rojas añadió: "Yo estuve en muchos proyectos antes, pero encuentro que ésta fue una obra revolucionaria en cuanto a eso, porque no era sólo la información de dónde queda el teatro y a qué hora es la función, sino que las redes tienen un contenido con videos de pasajes y canciones de la obra".



Preguntado el elenco por "la conveniencia de ir a ver la obra", Accardi explicó que "la obra crece mucho porque hace ya año y medio que la hacemos y si la viste en enero del año pasado vas a ver que algunas cosas fueron mutando, Nicolás me hace chistes muy divertidos en esta última versión; pero más allá de eso la obra es la misma. Sólo que nosotros estamos con muchas ganas de emprender esta gira y mejorarla, porque de alguna manera el público la va definiendo".



Luego de explicar el receso en el que el elenco se tomó sus "merecidas vacaciones" luego de bajar del escenario marplatense -de donde emergió con cinco Premios Estrella de Mar- la charla derivó inevitablemente al estado anímico de Vázquez tras la inesperada muerte de su hermano menor en diciembre pasado mientras disfrutaba de unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana.



"Han pasado algunas cosas de público conocimiento -dijo el galán- y para mí fue muy importante tener un buen equipo en el cual apoyarme, no sólo en lo familiar; porque cuando uno hace lo que ama, como es el teatro, uno se siente muy contenido porque trabajar en el escenario con amigos y con mi mujer hace que las cosas sean un poco más fáciles."



Dijo que utiliza la obra "con mucho tesón para que la gente venga a verla" y que lo que más agradece es "estar trabajando; trabajo de lo que me gusta y todos los días, me va muy bien y el público me sigue, puedo comer diariamente, tengo un techo, tengo a mis otros familiares muy bien de salud, por lo que independientemente de lo que me pasó trato de hacer muchas cosas".



Y añadió: "Si me hubiera pasado esto en otro momento, quizá no trabajando, no sé si hubiera podido arrancar más allá de que uno todos los días le pone lo mejor, pero el tono de la obra me ayudó mucho además".



"Igual mi mundo no termina allí, sería muy egoísta de mi parte centrarme en eso; pienso en personas como Micaela (García, la chica de 21 años asesinada en Gualeguay) y sé que eso es una verdadera tragedia para los suyos, como así también lo es para una sociedad tan castigada como la nuestra", sentenció.