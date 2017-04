Francella y Lopilato, reunidos en el final de rodaje de “Los que aman, odian”

La actriz anunció junto a Guillermo Francella y el director Alejandro Maci el fin de la filmación de "Los que aman, odian", interrumpido por cinco meses. La película basada en la novela de Adolfo Bioy Casares y Victoria Ocampo se estrena en septiembre.

La actriz Luisana Lopilato se reencontró con la prensa en el auditorio del Museo de Bellas Artes, junto a Guillermo Francella y el director Alejandro Maci, para anunciar el final del rodaje de "Los que aman, odian", interrumpido por cinco meses. El filme está basado en la nouvelle de Adolfo Bioy Casares y Victoria Ocampo, y tiene estreno previsto para septiembre.



Lopilato abandonó el muy avanzado rodaje del filme, a principios de noviembre de 2016, cuando Noah, su hijo mayor con el cantante Michael Buble, fue diagnosticado de cáncer de hígado, pero que tras un intenso tratamiento pudo hacer retroceder el mal hasta curarlo.



"Estoy muy contenta con mi familia, muy orgullosa, que me fue acompañando todo este tiempo en meses muy difíciles, y no sólo me demostraron que confiaban en mí para poder formar parte de la película sino también porque me esperaron, hicieron causa común. La demostración de amor es increíble. No sólo me pasa en la calle sino también con los compañeros", dijo.



“El amor es a diario, y saber que estás acompañado es muy lindo... Las cadenas de oraciones que se hicieron por mi hijo. Creo que todo eso ayudó a que me pudieran mantener fuerte en este camino y por eso pude volver con ganas, ver crecer a mi hijo feliz, algo que me dio mucha fuerza para terminar esta película", aseguró la actriz, apenas comenzada la charla.



"Los que aman, odian", publicado a finales de la década del 40 y considerado un precursor del policial argentino, fue escrito por Bioy Casares y Silvina Ocampo a cuatro manos en una temporada estival en Mar del Plata, y su acción discurre en un hotel de playa al que llega un médico homeópata, donde se cruzará con una joven mujer seductora y perversa.



“Mi personaje es el de una mujer un poco apasionada, a la que le gusta gustar, y volver locos a los que están en ese hotel de Ostende, lo que hace Mary”, dijo Lopilato.



Por su parte, Francella describió su personaje como “Un hombre dedicado a su profesión, con sus globulitos y tubos de ensayo, muy metódico, atendiendo a una clientela fantástica, al que le cae esta chica con un desparpajo tremendo, peligrosa, letal, que lo lleva a una locura y pasión que no puede manejar, y al que ella manejará como títere”.



Según el actor “todos nos sentimos muy movilizados por el gran afecto que tenemos por ella (Lopilato), desde hace muchísimos años que la quiero, como a su hermano y a su familia. Lo único que tuvimos que hacer es mantenernos en la continuidad del guión con la esperanza de que regrese”.



“Dijimos 'Filmamos hasta donde podamos' y había que ver ver qué pasos dar, con la enorme fe que todos teníamos en que todo terminase bien como ocurrió y terminar la película”, aseguró Francella.



El actor cuya carrera pegó un giro hacia lo dramático con “El secreto de sus ojos” y que luego volvió a dar notables muestras de su talento con “Corazón de León” y “El clan”, trabajó junto a Lopilato componiendo a su padre en la exitosísima versión local de la comedia televisiva “Casados con hijos”, que sigue en la pantalla chica a doce años de haberse visto por primera vez sus 147 episodios.



El actor, que en estos días es figura central de un spot publicitario de cerveza, aseguró que “el regreso de Luisana fue muy fuerte para todos. Todo el equipo pudo retornar, del primero hasta el último pudo. Fue una semana intensísima de rodaje en la Villa Ocampo en Mar del Plata, un escenario natural fabuloso; muchas horas, pero con mucha energía y felicidad. En verdad faltan dos días de rodaje, que debieron haber sido el fin de semana último, postergados por la lluvia”.



Para Maci “la experiencia fue muy particular para todos, no es lo habitual. El hecho de que la acción tiene lugar en 1948, y las características de la historia, las pasiones que viven todos los personajes, empezando por los protagonistas, nos obligó a volver a tomar contacto no con lo que hicimos, porque no creo que uno pueda contar arqueológicamente, pero sí con el nivel de intensidad con el que habíamos trabajado antes”.



El director, que también contó en el elenco con Juan Minujin, Mario Alarcón, Marilú Marini, Carlos Portaluppi y Gonzalo Urtizberea, que aparecen en el teaser proyectado en la ocasión, tiene larga trayectoria en la televisión, con series como “Sol negro”, “Televisión por la identidad” y “En terapia”, fue asistente de Maria Luis Bemberg en “De eso no se habla”, y hace dos décadas debutó en cine con “El impostor”.



“Como decía Jean-Louis Barrault 'A veces la desgracia junta a los hombres”, y a nosotros nos pasó algo muy serio, muy grave, que antes que a nadie angustió a Lu, pero a todos nosotros también, y la verdad es que la contención que nos dieron Juan Vera y Juan Pablo Galli, productores de Patagonik, nos permitió generar el calor que necesitábamos para volver a filmar”, agregó el director.



“Fue muy útil todo el proceso de ensayos”, recordó Francella. “Se volvió a ensayar, hay como una cosa de oído, de volver a estar, y estuvimos muy metidos en el proyecto, y fue muy bueno el proceso con Maci, de estar juntos nuevamente. Ensayamos un fin de semana y el lunes volvimos con todo. Es como cuando se vuelve a la bicicleta, casi no hay que recordar sino simplemente hacerlo”.



Lopilato confesó que “me sirvió muchísimo ensayar y volver al set, tener el mismo tono. Cuando pasan cosas cosa como esta, cambian las perspectivas de la vida, los pensamientos que uno tiene y los miedos. Me pasó y ahora valoro mucho la vida, el momento, el hoy y la verdad es que deje de lado un poquito esas cosas en el proyecto y en terminar lo que había empezado y tenía ganas de hacer, que era cumplir con todo y con todos, y conmigo misma”.



“Lo único que me sostuvo fue la fe que tuve y creer que en que Dios tenía un milagro y me até a eso, en que mi hijo iba a estar bien, transmitía eso a toda mi familia y mis amigos, a todos los que me rodeaban y como familia siempre estuvimos muy unidos, y la luchamos: cuando llegó la buena noticia no teníamos dudas de que iba a volver a terminar la película. Hay que ser positivo”.



“Por el momento prefiero no pensar si voy a hacer otras películas o trabajar en otro lado. Hoy está esto, y es obvio que la vida sigue y hay que ir renovando las cosas, pero bueno, de a poquito”, concluyó.