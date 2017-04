La AFA le rescindió el contrato a Bauza y el DT dejó de estar al frente de la Selección Argentina

Edgardo Bauza dejó de ser esta noche oficialmente el entrenador de la Selección argentina tras llegar a un acuerdo de palabra con la AFA, luego de una reunión que mantuvo su representante con el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

El propio presidente de la AFA indicó en la puerta de la sede en la calle Viamonte que se llegó a un “acuerdo de palabra” para que Bauza deje el cargo que ostentaba hasta la fecha.



“Le comunicamos a Bauza que ya no es más el DT. Hicimos un acuerdo de palabra, pero no firmamos nada. El martes a las 19.30 habrá una conferencia de prensa en Ezeiza”, contó el máximo directivo que tiene AFA.



El presidente de la casa matriz del fútbol argentino estuvo reunido por espacio de dos horas con el representante de Bauza, Gustavo Lescovich, para tratar de acordar la manera en que el “Patón” dejaría su cargo.



Tapia evitó referirse al sucesor de Bauza, aunque todos los caminos conducen en dirección al entrenadora del Sevilla de España, Jorge Sampaoli.



Durante todo el fin de semana el rumor del despido de Bauza circuló por todas las reacciones, pero desde la AFA evitaron referirse al tema e incluso el propio Tapia había señalado la semana anterior, cuando había asumido su cargo, que se le respetaría el contrato al entrenador.



El presidente de la AFA se reunió el jueves pasado con Bauza en el predio de Ezeiza, pero luego de la entrevista no se dieron a conocer detalles de manera oficial sobre lo conversado.



El propio Lescovich reconoció en declaraciones a Radio La Red que ayer domingo le comunicaron oficialmente que Bauza iba a ser cesanteado y en la reunión de este lunes se acordó el pago de la indemnización, dado que el contrato del DT se extendía hasta la finalización de las eliminatorias sudamericanas y era renovable de manera automática en caso de clasificar al Mundial de Rusia 2018.



“El deseo del Chiqui Tapia era cambiar de entrenador y llegamos a un acuerdo económico y ya está. La noticia oficial me la dieron ayer, que habían tomado una cisión y con la mejor predisposición del “Patón” llegamos a un acuerdo económico”, explicó Lescovich.



Además, si bien no ahondó en el acuerdo económico propiamente dicho, Lescovich indicó que la AFA “va a cumplir con todo lo que acordamos, y Bauza cedió lo que entendía que tenía que ceder y es entendible que los dirigentes nuevos de la AFA quieran tener su entrenador”.



El “Patón” llegó al banquillo albiceleste luego de la renuncia de Gerardo Martino y fue nombrado por la Comisión Normalizadora que encabezó Armando Pérez, y durante el periodo que estuvo al frente del equipo Argentina jugó 8 partidos, todos por las eliminatorias sudamericanas, de los cuales ganó 3, empató 2 y perdió 3, y el equipo está en la zona de Repechaje, a falta de cuatro fechas.