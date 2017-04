Seis mil personas se vacunaron contra la gripe en San Isidro

El Municipio instaló el sábado seis puestos móviles en la vía pública en diferentes puntos del distrito, donde los vecinos se vacunaron gratis.

El municipio de San Isidro lanzó el sábado la campaña de vacunación antigripal. Más de 6 mil personas se vacunaron gratis en los seis puestos móviles que se instalaron el la vía pública en diferentes puntos del distrito.



“Estamos muy contentos por la cantidad de gente que se acercó. Siempre tratamos de realizar esta iniciativa en los barrios para que una mayor cantidad de gente pueda gozar del beneficio", expresó el intendente Gustavo Posse, tras pasar por el puesto que se instaló en la estación de Villa Adelina.



Y agregó: "Este es un trabajo de prevención de enfermedades que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos".



A su lado, la subsecretaria de Salud Pública, Susana Abelleira, agregó: "Más de mil personas pasaron por cada uno de los puestos para darse la vacuna, no sólo la antigripal sino también todas las del calendario nacional de inmunizaciones".

Mientras hacía la fila con su esposa, Humberto Lomardini contó: "Es genial que ofrezcan este servicio gratuito y de esta manera para que la gente lo tenga cerca de sus casas".



Griselda Jara, vecina de Villa Adelina, sostuvo: "Esto no se da en todos los Municipios, así que aquí estamos con toda la familia para aprovechar y prepararnos para recibir al invierno".



Con su hija en brazos, tras vacunarse, Diego López concluyó: "Me parece bárbaro porque estoy a unas cuadras y sólo me llevó unos minutos. Gracias a esto mi familia está protegida".







Quienes deben vacunarse

– Niños entre seis meses a dos años.



– Personas entre 25 meses a 54 años con factores de riesgo con indicación médica (cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, obesidad, entre otras).



– Embarazadas.



– Puérperas hasta seis meses postparto (si no recibieron la vacuna durante el embarazo).



– Personal de salud.



– A partir de los 65 años.





VACUNAS EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD:

Además, los vecinos se pueden acercar a los puestos fijos de vacunación ubicados en los tres hospitales municipales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).



-Hospital Central de San Isidro (Av. Santa Fe 431, San Isidro), de 9 a 14.



-Hospital Municipal Ciudad de Boulogne (Av. Avelino Rolón 1.200, Boulogne) Lunes a viernes de 8.30 a 12.30; y de 13.30 a 16.



-Hospital Materno Infantil (Diego Palma 505, San Isidro). Lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 16.



Centros de Atención Primaria para la Salud:



-CAPS San Isidro Labrador (Av. Andrés Rolón y Tomkinson, Beccar). Lunes a viernes de 8.30 a 15.



-CAPS Bajo Boulogne (Camino Real Morón y Figueroa Alcorta, Boulogne). Lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.



-CAPS Beccar (Bergallo y Udaondo, Beccar) Lunes a viernes de 8 a 15.30 y sábado de 8 a 11,30.



-CAPS Diagonal Salta (Fray Luis Beltrán 1110, Martínez) Lunes a viernes 8 a 13.



-CAPS La Ribera (Coronel Rosales 1194, San Isidro). Lunes a viernes de 8 a 15.30 y sábados, de 8 a 12.



-CAPS Martínez (Sáenz Valiente 2.110, Martínez). Lunes a viernes, de 8 a 15 y sábados de 8 a 12.



-CAPS Villa Adelina (Av. de Mayo 1.397, Villa Adelina). Lunes a viernes, de 8 a 18.