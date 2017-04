Cafiero se reunió con vecinos de La Cava preocupados por Inseguridad del barrio

El dirigente del Peronismo de San Isidro, Santiago Cafiero, mantuvo una importante reunión con vecinos de la “La Cava” que participan de distintas organizaciones que trabajan social y políticamente en el barrio que le manifestaron su preocupación por la profundización de la inseguridad que sufren cotidianamente y que ponen sus riesgo la vidas.

Al respecto Cafiero explicó "estamos trabajando conjuntamente con nuestro bloque de concejales del PJ-FPV San Isidro, la distintas fuerzas de la oposición y diversas organizaciones del barrio en visibilizar esta situación de crecimiento constante de la inseguridad en el barrio que generó hace unos meses una masiva movilización contra las acciones de violencia en el delito, el narcotráfico y lamentablemente la muerte de vecinos víctimas de enfrentamientos entre bandas que hace unos días se ha cobrado dos nuevas vidas más. Por eso acompañamos a nuestros concejales que, junto a otros bloques, obligaron al possismo y el Pro a realizar una sesión extraordinaria para reclamar la urgente intervención de las autoridades nacionales, provinciales y municipales para detener esta escalada de violencia con acciones rápidas y concretas en materia de saturación de fuerzas de seguridad y de prevención social del delito".



Asimismo explicó que para el mes de mayo se está organizando una nueva marcha autoconvocada por la comunidad del barrio e hizo referencia a la reunión que mantuvo en La Cava la Subsecretaria de Participación Ciudadana de la, Elizabeth Caamaño, con unas pocas organizaciones del barrio "nos hubiera gustado participar de esta reunión como otras tantas organizaciones del barrio. Ya ha pasado casi un mes de esta reunión y hasta el momento los vecinos no encuentran que se hayan tomado decisiones de impacto inmediato. Es decir los hechos de violencia se siguen sucediendo día a día, y no existe despliegue de más fuerzas de seguridad, periodicidad en el patrullaje, políticas de prevención, etc. Es indispensable un Plan Integral pero con una fuerte participación de los vecinos".



Otra problemática que también preocupa a los vecinos del barrio es la de la Urbanización social trás el intento del Gobierno Nacional de Macri a través de la AABE de subastar y vender un predio ubicado sobre la calles Tomkinson y Neuquén.



Al respecto la referente social del Bajo Boulogne, Patricia Castro, que desde hace años se especializa en políticas sociales y trabaja en cuestiones de integración social explicó "la Agencia de Administración de Bienes del Estado dirigida por un funcionario nacional que es vecino de San Isidro y concejal electo de CAMBIEMOS en 2015, Ramón Lanús, tomo la decisión por orden del Presidente Macri, de poner en Subasta el predio que actualmente pertenece al barrio la Angelita de Beccar y que desde fines de la década de los 80 fue enajenado para la implementación de planes de viviendas y Urbanización social. Como en otros, Macri, utiliza una norma de la dictadura para poner en venta estos bienes del estado que nos pertenecen a todos. Lo importante es destacar que se trabajó conjuntamente con vecinos del barrio que se organizaron y movilizaron rápidamente a la vez que nuestro bloque con un proyecto del concejal Brest fundamentado con las normas que amparan el origen del uso de estas tierras, se logró que el AABE diera marcha atrás y cancelara la venta". Y agregó "este problema de falta de integración en nuestros barrios, es el resultado de una gestión municipal, que no se hace cargo de los sectores más humildes de San Isidro que carecen de políticas sociales municipales de inclusión social, igualdad de oportunidades, lucha con la violencia doméstica, familiar y de generó, urbanización y atención primaria de la salud. Los vecinos de Boulogne al igual que ustedes y de otros barrios nos sentimos ciudadanos de segunda".