10/04/2017 - 15:46 | Política / Sergio Massa: “La educación no es un botín de guerra político” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Así lo expresó hoy el diputado nacional Sergio Massa a través de una carta publicada en Facebook, en la cual le solicita al Gobierno que “deje de hacer política con el conflicto docente”, y lamenta la situación que atraviesa la educación en nuestro país, al tiempo que propone “bajar la violencia” y buscar el diálogo entre Gobierno, sindicatos, oposición, empresas y padres, para “construir la educación del Siglo 21”.

“Un país no puede avanzar así. Vemos un espectáculo patético, mientras la sociedad mira triste, atónita, cansada de escuchar agresiones, denuncias, descalificaciones y peleas”, dice al comienzo la misiva del líder del Frente Renovador publicada hoy en Facebook.



“No podemos seguir dándole a los más chicos el mensaje de que su futuro se resuelve con marchas y contramarchas, escupitajos, trompadas, piquetes y paros. No podemos seguir con los alumnos y las escuelas rehenes de una pelea de facciones políticas que buscan mostrar quién ES MAS PODEROSO”.



“Es tiempo de bajar la violencia y buscar el diálogo VERDADERO. De sentarse a una mesa Gobierno, sindicatos, oposición, empresas y padres, y ponerse a construir la educación del siglo 21”.



“Es tiempo de hablar francamente del presentismo, de los salarios, del estado de las escuelas, de la tecnología como nuevo actor en el proceso educativo y de acordar cuatro puntos centrales: 1-Inversión en porcentaje del producto en Educación. 2- Modelo educativo para el siglo 21. 3- Capacitación docente. 4- Nueva relación de la comunidad educativa, entre padres, alumnos y docentes”.



“Esa mesa debe empezar ya, en el Congreso de la Nación, donde se encuentran todas las visiones e ideas de la Argentina. La educación es el único instrumento que genera igualdad de oportunidades. Cada día que pasa y que perdemos, el país le roba futuro a nuestros hijos”.



“El Gobierno Nacional tiene que dejar de hacer política con el conflicto. Tenemos que terminar de una vez por todas con esta pelea que tiene a los chicos de rehenes. Terminemos con la Argentina de las chicanas, de la división, de la extorsión y de los paros. Empecemos a resolver los problemas de hoy, para construir la Argentina del Siglo 21”. Volver