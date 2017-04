10/04/2017 - 15:06 | Deportes / Confirman que se suspende el público visitante por tiempo indeterminado en la provincia de Buenos Aires Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió que no haya más público visitante en las canchas del ámbito bonaerense, según reconocieron hoy integrantes de la seguridad deportiva.

Según supo NA de fuentes cercanas al ministerio de Seguridad, la medida se la comunicó Cristian Ritondo, quien preside esa cartera, a Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).



A la hora de tomar la determinación, se evaluó que hay cierta conflictividad social que no escapa a las canchas y también se tuvo en cuenta que Ritondo es medido como posible candidato para las elecciones de este año.



En las últimas tres fechas del torneo de Primera División, la provincia de Buenos Aires había decidido que no concurrieran ambas hinchadas y, si bien Lugones expresó que la decisión era “semana a semana”, desde Aprevide le reconocieron a esta agencia que el fútbol con visitantes quedó suspendido por “tiempo indeterminado”.



Lo curioso es que los encuentros de la Copa Argentina que se disputen en el ámbito bonaerense tendrán público de ambas hinchas, según supo esta agencia.



En la decimoquinta jornada, hubo cerca de 1.500 hinchas de más en cuando Boca concurrió a la cancha de Banfield.



En aquel encuentro, se produjeron varias avalanchas donde resultaron diez simpatizantes xeneizes con heridas menores.



En la fecha siguiente, se registraron incidentes con simpatizantes de River que quisieron ingresar a la cancha de Lanús con entradas falsas.



En un forcejeo con efectivos de la bonaerense, varios simpatizantes y policías resultaron con lesiones menores.



En la decimoséptima fecha, Temperley solicitó recibir público de Atlético Tucumán, pero los organismos de seguridad entendieron que no estaban dadas las garantías y desde entonces hubo sólo locales.