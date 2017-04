Boca fue lapidario y contundente y superó a Vélez para estar más aferrado a la punta

Boca exhibió todo su poder ofensivo para poder liquidar un partido que parecía más complejo de lo que resultó ser y superó esta noche sin atenuantes a Vélez por 3 a 1, en un partido disputado en el estadio “José Amalfitani” por la decimonovena fecha del torneo de Primera División.



El conjunto boquense se impuso con los goles de Darío Benedetto, a los 24 minutos del primer tiempo, y Gino Peruzzi, a los 8 y Cristian Pavón, a los 39, ambos en el complemento.



En tanto, Vélez descontó por intermedio de Maximiliano Romero, a los 37 de la segunda mitad, pero el equipo local terminó con diez hombres debido a la expulsión de Héctor Canteros, a los 39 del inicio.



Con este triunfo Boca, con 43 puntos, sigue como único líder y mantiene la ventaja de cinco puntos con respecto a su inmediato perseguidor Newell s, mientras que Vélez sumó su cuarto partido sin triunfos.

.

Desde el mismo pitazo inicial del árbitro Patricio Loustau fue Boca el que tomó las riendas del partido y en menos de diez minutos el equipo del “mellizo” Guillermo tuvo tres chances claras de gol.



A los 5 Assmann le tapó un mano a mano a Centurión, tras pase de Peruzzi, y a los 7 el arquero se jugó la vida ante una entrada de Pérez para mandar el balón al córner.



Sin reacción, Vélez vio como nuevamente Boca llevó peligro a su arco con un tremendo remate de Pavón que se estrelló en el travesaño.



Boca fue puro vértigo con toques de primera y la habilidad endiablada de Centurión, un problema de difícil solución para el mediocampo y la defensa de un Vélez sin reacción y con nula sorpresa.



Es que los hombres de Omar De Felippe carecían de esa marcha de más que hoy exhibe Boca, por potencia, rapidez y habilidad y así el “xeneize” fue siempre mucho más que un Vélez que parecía estaqueado en el campo del Amalfitani.



Por eso no extrañó que a los 24, y tras una tremenda combinación entre Centurión y Pavón, el pase del delantero para Benedetto terminó con el balón dentro de la red.



Vélez nunca supo qué pasaba en el campo de juego, con un mediocampo superado y sin poder de decisión y así no extrañó que a los 39 Canteros se fuera expulsado.

.

El hombre de ventaja fue demasiado para un Vélez que si en el primer tiempo careció de ideas, en el complemento fue apenas un partenaire de Boca, que manejó a placer todo lo que sucedía en el campo de juego.



Boca abrió el campo de juego, con un Pablo Pérez que controló todas las pelotas que tuvo en sus pies y a los 8 un centro de Pavón encontró a Peruzzi solo en el área rival, para meter un cabezazo que no pudo contener Assmann.



Luego del 2-0 Boca reguló las energías, hizo circular el balón, desgastando al equipo velezano que corrió más que la pelota, y así pasaron los minutos con la sensación de que el partido parecía liquidado.



Sin embargo, con vergüenza, Vélez fue en busca del descuento y así a los 37 Romero capturó un balón en el área, hizo pasar de largo a Pérez y definió con un remate fuerte.



Boca ni se inmutó y en dos minutos volvió a marcar, cuando Fabra escapó por la izquierda, envió un centro pasado y Pavón se arrojó en el aire para dejar sin chances a Assmann.



El equipo de Guillermo se llevó los tres puntos con autoridad, sin sobresaltos y sin extrañar a Fernando Gago y pensando más en el futuro que en el pasado.

.

Síntesis:

Vélez 1 - Boca 3.

Estadio: “José Amalfitani”.

Arbitro: Patricio Loustau.



Vélez: Fabián Assmann; Maximiliano Caire, Cristian Nasuti, Fabián Cubero, Braian Cufré; Diego Zabala, Leandro Desábato, Héctor Canteros, Gonzalo Díaz; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.



Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmer Barrios, Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Gol en el primer tiempo: 24m Benedetto (BJ).



Goles en el segundo tiempo: 8m Peruzzi (BJ), 37m Romero (VS), 39m Pavón (BJ).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Delgadillo por Gonzalo Díaz (VS), 12m Nicolás Domínguez por Zabala (VS) y Maximiliano Romero por Martinez (VS), 30m Bou por Benedetto (BJ) y Jara por Peruzzi (BJ), 42m Zuqui por Pavón (BJ).



Incidencia en el primer tiempo: 39m expulsado Canteros (VS).