River extendió su racha de victorias ante un golpeado Quilmes y sigue prendido en la pelea

River extendió su racha positiva e hilvanó su cuarto triunfo en fila al superar esta noche a un golpeado Quilmes, en un partido disputado en el estadio Monumental y correspondiente a la decimonovena fecha del torneo de Primera División.



Lucas Alario, a los 26 y 41 minutos del segundo tiempo, marcó los goles del elenco “millonario”, que tardó más de lo esperado en quebrar a un rival que llegaba maltrecho por los malos resultados.



Luego de este triunfo, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó los 35 puntos, cinco menos que el líder Boca, que esta noche cierra la fecha visitando a Vélez en Liniers.



En tanto, el “Cervecero”, que perdió ocho de los últimos nueve partidos, está en la parte baja de la tabla de posiciones con 19 unidades y apenas por arriba de la zona “roja” de los promedios.



En la jornada anterior, cuando cayó ante Racing, Quilmes perdió a su técnico Alfredo Grelak, hoy dirigió en forma interina Leonardo Lemos y en la próxima fecha lo hará el nuevo DT, Cristian Díaz.



En cuanto al partido, Quilmes hizo un buen primer tiempo e incluso puso en aprietos a River, pero cuando el elenco local empezó a desplegar su juego, a partir de los 30 minutos, la vara comenzó a inclinarse a favor de los de Núñez.



En ese contexto, fue clave el ingreso del uruguayo Rodrigo Mora, que inició la jugada del primer gol en su primera intervención y participó del segundo.

El conjunto visitante pareció empezar mejor y en apenas segundos de juego casi sorprende, tras un desborde de Federico Andrada por derecha, que derivó en un centro que por poco no alcanzó a conectar Brandon Obregón ingresando por el medio.



Pasado este susto, River intentó imponer su juego, pero no lograba precisión ni cambio de ritmo y además quedaba mal parado en las réplicas de Quilmes.



A los 14 minutos, Matías Pérez Acuña le robó el balón en la salida a Martínez Quarta y buscó por el medio al zurdo Obregón, pero la pelota le quedó para la derecha y su remate colocado salió a las manos de Augusto Batalla.



De a poco, con el correr de los minutos, el “Millonario” empezó a mostrar signos de recuperación, de la mano de “Nacho” Fernández, uno de los puntos altos del local.



Jugados 20 minutos, Gonzalo Martínez ejecutó un tiro libre desde la derecha, Pérez Acuña quiso despejar y la pelota impactó en el travesaño y se fue al córner.



Pasada la primera media hora de juego, Quilmes ya no lograba contragolpear con peligro y River ya dominaba con claridad, aunque le faltaba fuerza en los últimos metros del campo de juego.



Sobre el final de la primera etapa, “Nacho” Fernández probó dos veces desde la medialuna, una de derecha y otra de zurda, y

en ambas estuvo cerca.

River le dio continuidad a su dominio en el complemento, sumando gente en ataque ante un Quilmes que parecía cada vez más complicado y por momento no lograba hacer pie.



A los 7 minutos, Alario jugó rápido un tiro libre para Sebastián Driussi y este quedó solo, pero el arquero César Rigamonti puso el pecho y tapó el mano a mano.



En la siguiente jugada River quedó mal parado y Andrada encaró en soledad hacia el arco, pero se abrió mucho, quedó sin ángulo y Batalla pudo anticiparlo.



Con el correr de los minutos se acentuó el dominio local, pero recién con el ingreso de Mora, a los 25 minutos, River pudo encontrar la llave para abrir el partido.



En su primera aparición, Mora le ganó a Matías Orihuela por derecha, lanzó un preciso centro para Driussi, este bajo la pelota de cabeza y Alario, tras sacarse de encima a su marca con una infracción no vista por el árbitro, anotó el 1 a 0.



Con Quilmes jugado en ataque, aunque sin provocar peligro, una contra, encabezada por el uruguayo Mora, continuó con Driussi, quien otra vez habilitó a Alario para que el “Pipa” convierta el 2 a 0 definitivo.



Síntesis:

River 2 - Quilmes 0.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Fernando Rapallini.

River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.



Quilmes: César Rigamonti; Matías Pérez Acuña, Diego Colotto, Matías Sarulyte y Matías Orihuela; Nicolás Da Campo, Adrián Calello, Matías Escobar y Brandon Obregón; Nicolás Benegas y Federico Andrada. DT: Leonardo Lemos (interino).



Goles en el segundo tiempo: 26 y 41m Alario (R).



Cambios en el segundo tiempo: 11m Gabriel Ramírez por Da Campo (Q), 21m Francesco Celeste por Calello (Q), 25m Rodrigo Mora por Casco (R), 37m Ezequiel Palacios por Martínez (R), 39m Rodrigo Contreras por Obregón (Q), 43m Camilo Mayada por Fernández (R).