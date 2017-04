Récord de nacimientos en el Materno Infantil de Tigre

El pasado sábado alcanzó la cifra de 22 partos en una misma jornada, con un promedio de uno por hora. Para este año, tiene proyectados más de 5 mil nacimientos.



El Hospital Materno Infantil de Tigre tuvo récord de nacimientos el pasado sábado: 22 partos en una misma jornada, con un promedio de uno por hora. De esta manera, a un año y medio de su inauguración, sigue consolidándose como el referente en la Zona Norte en asistencia sanitaria prenatal y en el parto humanizado o respetado, modalidad que respeta los tiempos y las decisiones de la madre, informándole sobre los procedimientos que se realizarán y permitiéndole el acompañamiento de sus familiares.



Al respecto, Malena Galmarini, secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, sostuvo: "Estamos muy contentos por tan excelente noticia. Esto ratifica todo lo bueno que venimos haciendo desde el Municipio. Lamentablemente, hasta ahora el esfuerzo que realizamos con fondos municipales tuvo poco o nada de apoyo de parte del Gobierno Provincial. El buen funcionamiento del Materno Infantil, los CAFyS, los hospitales Oftalmológico, Odontológico y de Diagnóstico de Imágenes, y del Sistema de Emergencias Tigre, contrasta con un Hospital Provincial de Pacheco que no responde a las necesidades de los vecinos".



"Queremos mejorar nuestro sistema de salud, para eso tenemos que planificar y trabajar en conjunto con la provincia. Si nuestra maternidad realiza el 80% de los partos del distrito esperamos que el hospital provincial recomponga sus servicios sumando más camas de adultos como unidad coronaria y hemodinamia , ambas especialidades son fundamentales en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares una de las principales causas de enfermedad de nuestra población adulta . La actualidad del país no está para desperdiciar, duplicar o distribuir mal los fondos; mucho menos para hacer campaña con las necesidades de los bonaerenses", concluyó Malena.



En tal sentido, el Dr. Juan Manuel Carballido, subsecretario de Salud de Tigre, expresó: "Quiero felicitar al excelente equipo de enfermeros y médicos, por el enorme trabajo realizado. Me enorgullece que sigamos creciendo, siempre buscando superar nuestra atención hacia los vecinos. Haber alcanzado semejante numero es una prueba de que vamos por el buen camino".



De igual manera, el Dr. Aldo Riscica, director del Materno Infantil, manifestó: "Estoy orgulloso del gran grupo de trabajo que formamos, con gran vocación y profesionalismo. En la Maternidad de Tigre, el bebé que nace bien siempre está con la madre, pero también con un excelente equipo de profesionales que la acompaña".



El Materno Infantil, a cargo de la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio de Tigre, es el único centro sanitario del país con la infraestructura necesaria para realizar íntegramente el Parto Humanizado, sin necesidad de trasladar a la paciente, ya que cuenta con 8 salas de parto familiares (TPR), cumpliendo con lo establecido por la Ley 25.929, donde la mujer pueda hacer su trabajo de parto, tener el parto, y recuperarse.



Durante el 2016, alcanzó el importante número de 4 mil partos, proyectando 5 mil para este año. Cuenta también con un servicio de Neonatología equipado con la mejor tecnología (respiradores artificiales, incubadoras, servocunas), para asistencia de recién nacidos prematuros o con patologías graves.