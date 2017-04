La continuidad de Bauza en la Selección se define la semana que viene

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, se reunió hoy con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el jefe del Comité de Selecciones Nacionales, Marcelo Tinelli, en el predio de Ezeiza, pero su continuidad al frente del elenco albiceleste recién se decidirá la próxima semana durante la reunión del Comité Ejecutivo.

La reunión entre Bauza, Tapia y Tinelli se produjo en medio de los trascendidos que ya ponen al DT del Sevilla de España, Jorge Sampaoli, como el sucesor de Bauza.



“Estuvimos charlando de los compromisos que va a tener la Selección Argentina en adelante. Quedamos en juntarnos la semana que viene, me voy con una buena impresión de Bauza porque no lo conocía”, indicó el presidente de la AFA en declaraciones formuladas a la prensa.



Respecto al futuro del “Patón”, afirmó: “Todo lo que se habla son solo rumores y no pienso en lo que dicen todos”.



De todas maneras, “Chiqui” Tapia exteriorizó su reocupación por el desempeño de la Selección.



“Me preocupa la situación deportiva pero hay un técnico con

un contrato vigente y la de hoy fue la primera reunión que

tenemos”, precisó.



Además, agregó: “Tenemos que seguir trabajando y conociéndonos. Es difícil para todos porque todos tratan de que tomemos partido por una decisión pero el convencimiento tiene que ser de quien conduce”, remarcó.



Tapia confirmó que la semana que viene viajará junto a Tinelli a Europa, donde se estima que se reunirá con los principales referentes de la Selección para conocer su pensamiento sobre el presente del equipo nacional.



De todas maneras, aclaró: “Si acá hay que tomar una decisión, la vamos a tomar los dirigentes”.



La reunión del Comité Ejecutivo de la AFA será antes del viaje que harán “Chiqui” Tapia y Tinelli, por lo que si Bauza no sigue como entrenador tambien aprovecharán para ir a buscar a Sampaoli.