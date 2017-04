Baradel dijo que es un “descalabro” el conflicto docente y reclamó negociaciones con el gobierno

El responsable del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, consideró un “descalabro” lo que se hizo en el conflicto docente bonaerense.

Advirtió que “la llave para que no haya más conflicto docente en el país y en la provincia la tienen la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri” al pedir diálogo con las autoridades oficiales: “los docentes de todo el país estamos dispuestos”.



Dijo que “si nos convocan hoy mismo, estamos sentados donde nos convoquen” y consideró un despropósito tener que “recurrir a organismos internacionales para que el Gobierno cumpla con las leyes”.



“Estamos reclamando que un docente gane por encima de la línea de la pobreza y no 40 mil pesos, que es lo que debería” , dijo y luego reconoció que en términos de tiempo, en la educación provincial “lo que se perdió fue un mes”.



El dirigente reconoció que la discusión interna en los sindicatos docentes es si vuelven “a las aulas” o no, “pero el círculo caprichoso lo plantea el Gobierno, porque si hay fallos judiciales además que le ordenan cumplir con la ley” y no lo hacen es una contradicción.



Respecto del fallo que se conoció hoy de una jueza que ordena llamar a paritarias nacionales docentes en el término de cinco días hábiles, Baradel aseguró que el Gobierno deberá cumplir.



El juzgado de primera instancia de trabajo N° 58 respondió en forma positiva a la presentación del dirigente sindical Sergio Romero, quien conduce la Unión de Docentes Argentinos (UDA), por lo que ordenó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a llamar a una Comisión Negociadora en la sede de la cartera Laboral, Baradel dijo que el Gobierno deberá “cumplir”.



Se trata de un extenso fallo donde la Justicia laboral pide que se respete la ley de educación nacional, que establece el financiamiento por parte del Estado nacional.



Sin embargo el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich adelantó que apelarán la medida y recusarán a la magistrada, autora del fallo.



Baradel no se mostró impactado por esta decisión porque dijo que es lo que “siempre hace el Gobierno”, pero que en este caso el tiempo de cinco días hábiles no les va a alcanzar para lograr sus objetivos y tendrán que “negociar”.