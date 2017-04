06/04/2017 - 17:50 | Información General / El gobierno defendió el desalojo de piquetes: “si no quieren irse por las buenas, vamos a aplicar protocolo” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Gobierno nacional, a partir de una orden de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, salió a defender la represión a los cortes de rutas organizados por piqueteros y sectores de izquierda que por la mañana bloquearon los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires en apoyo al paro general convocado por la CGT. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que “la inmensa mayoría de los argentinos rechaza cualquier método violento, extorsivo, que quiera imponer la voluntad de unos pocos sobre el conjunto”, al ser consultado sobre los cortes y piquetes registrados esta mañana en los accesos a la Ciudad que derivaron en represión con gendarmes y manifestantes heridos y detenidos.



El jefe de Gabinete aclaró que “de todas maneras tenemos muchos canales de diálogo con el sindicalismo y mañana seguiremos dialogando” ya que afirmó, el Gobierno insistirá en convocar a dirigentes sindicales para avanzar en acuerdos por sectores para “generar millones de puestos de trabajo”.



En ese marco, Peña admitió que “creemos que este tipo de acciones no ayuda, retrasan o demoran esa acción”, en cuanto a la llegada de inversiones que impulsa el Gobierno en el Foro Económico Mundial.



“No queremos que altere el encuentro de empresarios” y de “gente que viene de todo el mundo a interesarse para invertir. Seguiremos trabajando en esa dirección, porque el deseo de cambio de los argentinos no se va a frenar aun en casos como estos no nos pongamos de acuerdo en la coyuntura”, enfatizó el funcionario.



“Si no quieren irse por las buenas, vamos a iniciar el protocolo de acción; el objetivo es que haya caminos alternativos”, había advertido ante los medios la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras en Panamericana y kilómetro 197 comenzaba la tensión volaron piedras mientras decenas de vehículos particulares quedaron presos en medio del operativo policial.



Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, justificó la represión al advertir que “no debe haber piquetes totales” y aclaró que quienes los lleven adelante deberán “hacerse cargo de un delito”.



Burzaco explicó que “la orden” que tenía era que “la gente pueda acceder a sus trabajos” y agregó: “No debe haber piquetes totales porque atentan contra la libertad de trabajo y circulación. Que se hagan cargo de que es un delito, tendrán que responder después por su actitud”, argumentó.



“Le quiero dar el mensaje a la gente que salga de su casa, que puede llegar a la Ciudad, que se anime, no hay ningún problemas porque va a encontrar vías alternativas. Estamos con muchos cortes, con mucha actividad. Pero se puede llegar a cualquier parte de la ciudad de Buenos Aires”,alentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



El oficialismo hizo esa exhortación poco antes de los enfrentamientos entre gendarmes y manifestantes de agrupaciones de izquierda que habían desplegado un piquete en la autopista Panamericana, en el partido bonaerense de Tigre, seis de los cuales fueron detenidos y se registraron varios heridos, tanto por parte de los uniformados como de quienes realizaron la protesta.