Vidal participó de la reunión previa al primer timbreo del gobierno provincial

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que “escuchar y estar es parte de nuestra tarea” como funcionarios de Gobierno y consideró que se necesita ir “casa por casa” para conocer las necesidades y proyectos de los bonaerenses.

Más de 500 funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, legisladores e intendentes tocarán timbre en el conurbano este sábado y hoy hicieron una reunión de coordinación de esa acción política y de gobierno.



En ese encuentro, que se desarrolló en el SUM de la Casa de Gobierno bonaerense, de gabinete ampliado, con legisladores e intendentes, se plantearon algunos detalles de lo que será el primer “timbreo” provincial,



La gobernadora Vidal terminó siendo la oradora central del encuentro que convocó el jefe de Gabinete, Federico Salvai, y aprovechó la ocasión para resaltar: “nosotros sentimos distinto a los que gobernaron antes, esa es nuestra principal diferencia, no nos da lo mismo hacer que no hacer”.



“No venimos para que nos hagan un monumento ni para que la gente nos aplauda en la calle; venimos porque queremos cambiar de verdad lo que está mal en esta Provincia, aunque cueste, aunque duela, aunque al principio no se vea”, dijo.



Según Vidal, “escuchar y estar es parte de nuestra tarea de gobierno, por eso salimos el fin de semana”.



“Salimos porque gobernar también es estar en la calle, es tan importante como empujar un expediente, como proyectar o planificar una acción a lo largo de todo el año. Nunca vamos a estar completos en nuestro gobierno si no vamos casa por casa y seguimos escuchando”, advirtió.



En tanto, por su parte, Salvai señaló que “la agenda de la gente es distinta de nuestra agenda”, por lo que es necesario “escuchar” a los vecinos para “conocer sus realidades”.



A su turno, el secretario de Comunicación, Federico Suárez, explicó que “no hacemos lo que nos parece, sino escuchando a la gente, no nos encerramos en nuestras ideas” y añadió que “nosotros no somos los protagonistas: la verdadera protagonista es la gente”.



Así, quedó todo listo para que más de 500 funcionario realicen este sábado 8 de abril el primer “timbreo de gestión” como acción de gobierno con el objetivo de escuchar las demandas y opiniones de los vecinos de la provincia.