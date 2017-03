Tigre cayó en su visita a Temperley

Tres puntos que cotizan su importancia en oro logró hoy Temperley, al ganarle por 3 a 1 a Tigre como local para robustecer sus aspiraciones de mantenerse en Primera División, en un encuentro válido por la decimoquinta fecha del campeonato.

Luciano Vázquez, Gonzalo Escobar y el delantero uruguayo nacionalizado armenio Marcos Guevgeozian (tres autores "primerizos" con la camiseta de Temperley) marcaron los goles del "Celeste", en tanto el "Chino" Carlos Luna igualó transitoriamente para el conjunto visitante.



Después de una etapa inicial en la que Tigre jugó mejor, aunque fue el dueño de casa el que consiguió abrir el marcador con su primer remate al arco, Temperley supo edificar una merecida victoria en la segunda mitad, incluso a pesar de que el visitante logró empatar momentáneamente el juego.



Tigre hizo los méritos necesarios para ponerse en ventaja en los primeros 45 minutos, pero entre la mala puntería de sus hombres de ataque y un puñado de intervenciones destacadas del arquero local Matías Ibáñez impidieron que el "Matador" quebrara el cero en el marcador.



Ya cuando languidecía la etapa, a los 44 minutos, Temperley consiguió hilvanar una buena jugada en ofensiva y sí consiguió abrir el tanteador, cuando Vázquez dejó sin chances a Nelson Ibáñez con un disparo a quemarropas, luego de que Lucas Mancinelli le bajara la pelota de cabeza en el área chica: 1 a 0 para el dueño de casa en su primer remate al arco rival.



En el segundo tiempo, el "Chino" Luna empató de cabeza a los 21, para anotar su gol 96 con la camiseta de Tigre y el número 151 de su carrera deportiva: 1 a 1.



Pero tres minutos más tarde Marcos Figueroa comandó una lúcida y precisa maniobra de ataque de Temperley, tocó, recibió la descarga, pateó al arco y Escobar terminó llevándose por delante la pelota, para desorientar al arquero rival y volver a poner a Temperley en ganancia: 2 a 1.



Tigre reclamó off side en la jugada del gol del "Celeste", pero el encuentro siguió, el "Matador" estuvo más tarde cerca de empatar con un disparo de Diego Gurri que se amortiguó en los guantes de Ibáñez y que encontró luego el pecho de Gastón Aguirre que salvó al dueño de casa sobre la línea.



Cuando parecía que Tigre estaba dispuesto a presionar más arriba en pos de la igualdad, a los 33 el uruguayo nacionalizado armenio Guevgeozian, con un oficio bárbaro de delantero, anotó el 3 a 1 de mediavuelta, para que Temperley liquide el pleito y sume tres puntos dorados en casa.



El conjunto del sur del Gran Buenos Aires lucha por la permanencia en la "A" y si bien con esta victoria no consigue salir de la zona roja del descenso, demostró que no está muerto quien pelea: le ganó bien a un Tigre que continúa a los tumbos y promete dar batalla hasta el final.

Síntesis del partido:

.

Temperley 3 - Tigre 1.



Estadio: Alfredo Beranger-Árbitro: Silvio Trucco.



Temperley: Matías Ibáñez; Cristian Chimino, Gastón Aguirre, Alexis Zárate, Gonzalo Escobar; Marcos Figueroa, Matías Sánchez, Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna; Lucas Mancinelli y Luciano Vázquez. DT: Gustavo Álvarez.



Tigre: Nélson Ibañez; Martín Galmarini, Paulo Lima, Oliver Benitez, Diego Sosa; Alexis Castro, Lucas Menossi Diego Gurri, Sebastián Rincón, Diego Morales; Carlos Luna. DT: Pedro Troglio



Gol en el primer tiempo: 44m Vázquez (Te).

Goles en el segundo tiempo: 21m Luna (Ti); 24m Escobar (Te); 33m Guevgeozian (Te).



Cambios en el segundo tiempo: 8m Guevgeozian por Vázquez (Te); 16m Mierez por Castro (Ti); 30m Ellacópulos por Gurri (Ti); 34m Bujanich por Figueroa (Te).