12/03/2017 - 22:05 | Política / Katopodis: "Los responsables del paro docente son las autoridades nacionales y provinciales"

El intendente de San Martín pidió que el gobierno nacional solucione la paritaria nacional. "La educación de millones de chicos de la Provincia es la que necesita ayuda, no la gobernadora", aseguró. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se refirió hoy al paro docente, y al respecto señaló que "los responsables son las autoridades nacionales y provinciales, que miran para otro lado y culpan a los gremios".



“El gobierno nacional tiene el deber de solucionar la paritaria nacional para igualar diferencias y para que arranquen las clases en todo el país. Debe ayudar a la Provincia como lo hizo con la Ciudad de Buenos Aires en el traspaso de la Federal”, continuó el Jefe Comunal.



“El reclamo de los docentes es justo y la gobernadora lo acepta, pero dice que no hay plata. ¿Y la ayuda del gobierno nacional?”, afirmó. Y agregó: “La educación de millones de chicos de la Provincia es la que necesita ayuda, no la gobernadora”.

