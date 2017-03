Tigre visita a un necesitado Temperley

Temperley recibirá éste domingo a Tigre en un partido válido por la decimoquinta jornada del Torneo de Primera en el cual intentará quedarse con una victoria que le permita tomar un poco de aire en cuanto a la zona del descenso.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Alfredo Beranger a partir de las 17.00, contará con el arbitraje de Silvio Trucco y será televisado en directo por la TV Pública.



El conjunto “Celeste” está muy comprometido con el promedio, por lo cual tiene la imperiosa necesidad de ganar ya que actualmente está en zona de descenso y el entrenador Gustavo Álvarez pondrá lo mejor que tiene en cancha para buscar un triunfo.



Álvarez aún no dio a conocer a los once titulares debido a que podría poner en la defensa a Gastón Bojanich o a Alexis Zárate mientras que en la zona de ataque podría hacer su debut el uruguayo Mauro Guevgeozián.



Por su parte, en Tigre el técnico Pedro Troglio no confirmó si pondrá en el arco a Javier García o si mantendrá a Nélson Ibáñez en el puesto mientras que podría hacer su estreno el debut del mediocampista uruguayo Diego Gurri.



Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:



Temperley-Tigre.

Estadio: Alfredo Beranger.

Árbitro: Silvio Trucco.

Hora de inicio: 17.00 - TV: Pública.



Temperley: Matías Ibáñez; Cristian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich o Alexis Zárate, Gonzalo Escobar; Abel Peralta, Matías Sánchez, Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna o Mauro Guevgeozián; Marcos Figueroa y Luciano Vázquez. DT: Gustavo Álvarez.



Tigre: Nélson Ibañez o Javier García; Martín Galmarini, Pablo Lima, Oliver Benitez, Diego Sosa; Alexis Castro, Lucas Menossi o Diego Gurri, Sebastián Rincon, Diego Morales, Emiliano Ellacopulos; Carlos Luna. DT: Pedro Troglio.