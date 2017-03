09/03/2017 - 15:03 | Zonales / Vicente López Más 280 árboles caídos e innumerables destrozos por el temporal en Vicente López Herramientas: Compartir: ver más imágenes Las ráfagas de viento llegaron a los 100 kilómetros por hora y hubo cortes de energía en algunas zonas. En Olivos, partido de Vicente López, se registraron destrozos en casas y vehículos. El peor momento del temporal de esta madrugada se dio entre las 2.30 y las 3.30.

En Olivos, se voló el techo de una casa con parte de las paredes y una ventana con la reja. Fue en Olaguer y Feliú al 2100. Además, a pocas cuadras, en Ugarte y Rosetti, los fuertes vientos voltearon ramas que hicieron caer un poste de luz y dañaron autos.



La zona de la Quinta Presidencial amaneció con gran cantidad de ramas sobre sus veredas, y los efectos más intensos se registraron en los barrios de Olivos, La Lucila, y Munro.



Los ramales ferroviarios Tigre y Bartolomé Mitre de la línea Mitre reanudaron su servicio poco después de las 7 tras permanecer interrumpidos por la caída de árboles sobre las vías. Además se ven afectados servicios de luz, agua y comunicación, producto de la caída de cables.







El intendente de Vicente López informó “Tenemos más de 280 árboles y postes caídos, que estamos removiendo, primero sobre las veredas y luego empezando a trozar, trabajando con un criterio de triage (clasificación según prioridades), coordinado por el centro de monitoreo y Defensa Civil, en las prioridades, tenemos 19 equipos en la calle, con Arbolado, las empresas que tenemos contratadas y bomberos que también nos ha ayudado, tenemos tres voladuras de techos por suerte sin ningún accidente personal grave, el viento fue impresionante” indicó Jorge Macri, intendente de Vicente López, uno de los distritos más afectados por la tormenta de este jueves por la madrugada.



Asimismo el jefe comunal informó que “el 85% de los autos en Vicente López duermen en la calle, así que desgraciadamente hay gente que hoy se despertó asustada, preocupada, pero además con bienes dañados, autos, techos, y estamos tratando de restituir los servicios básicos lo más rápido posible, luz, agua, no hemos tenido problemas con el gas.”







"todo el personal está trabajando desde el primer momento, cuando empezó a las 2:50 de la madrugada, hasta las 4 que no aflojó el viento estuvimos en contacto con el Centro de Monitoreo, con Defensa Civil, haciendo lo que tenemos que hacer y esperamos poder dar respuesta lo más rápido posible a todos los vecinos y sobre todo a los que están en situación más crítica." Afirmo Macri