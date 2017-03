Aumentó la pobreza, la indigencia y el desempleo en 2016, según la UCA

La Argentina registró el empeoramiento de su situación social en 2016 con un incremento de la pobreza, la indigencia, el desempleo y los empleos precarios, reportó hoy la Universidad Católica Argentina (UCA).



El estudio realizado en todo el país midió la incidencia de esos indicadores entre diciembre de 2016 y septiembre de 2016, por lo que aún resta conocerse los datos entre octubre del año pasado y este mes.



La pobreza aumentó del 29% en 2015 al 32,9% de la población argentina durante 2016: al menos 1.500.000 personas cayeron en esa condición al no poder acceder a una canasta básica y 600 mil bajaron a la indigencia, por lo que ahora sufren hambre.



Estos datos fueron publicados este jueves por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina al dar a conocer su reporte anual en una conferencia de prensa presidida por su director, Agustín Salvia.



El indicador de la casa de altos estudios dependiente de la Iglesia Católica indica que en la actualidad hay 2,7 millones de personas que sufren hambre (6,9% de la población) y al menos 13 millones de personas pobres en el país.



El fuerte crecimiento de la pobreza tuvo que ver con el shock de inflación. Sin ese shock nada habría cambiado porque no aumentó el empleo, dijo Salvia antes de señalar que también hubo un incremento en la desigualdad en 2016 respecto de 2015.



Para no caer en la pobreza, los hogares -de una familia tipo- necesitaron al menos 4.100 pesos mensuales durante 2016 y para sortear la línea de la indigencia tuvieron que conseguir al menos 2.200 pesos mensuales.



Un informe preliminar presentado por la UCA en abril de 2016 había anticipado que la pobreza había avanzado sobre la sociedad al pasar del 29% en 2015 hasta el 32,6% en el primer cuatrimestre, y ahora indica que finalizó el 2016 en 32,9%.



Esos datos indican, dijo Salvia, que la mayor cantidad de nuevos pobres del año pasado se creó durante el primer trimestre, en los inicios de la administración de Mauricio Macri cuando la inflación se recalentó.



El ODSA indicó que empeoró el contexto laboral: el pleno empleo pasó del 43% de la población económicamente activa al 41,4% en 2016; el empleo precario bajó del 31,9% al 30,7%; y el subempleo inestable aumentó del 15,6% al 18%.



En esa línea, el Observatorio dijo que el desempleo se incrementó del 9,4% en 2015 al 9,9% en 2016.



Para realizar este informe, la UCA hizo un estudio en 17 aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes: Capital y Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Salta, Neuquén, Mar del Plata, Gran Tucumán, Gran Paraná, Gran Resistencia; Gran San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande.