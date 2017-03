09/03/2017 - 11:50 | Información General / El gobierno se reúne con Sancor y camioneros para saber cuál será el destino de la empresa Herramientas: Compartir: El Gobierno se reunirá este jueves con representantes de la empresa SanCor y del sindicato de camioneros por la crisis de la compañía en la que se podrían perder 500 empleos, pero anticipó que no podrá dar un auxilio financiero. "Decir que vamos a colaborar con un auxilio de 4.500 millones de pesos hoy no está a nuestro alcance, pero quizás podamos colaborar de cualquier otra manera", dijo el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en declaraciones radiales.



El funcionario confirmó que la reunión se desarrollaría antes del mediodía con representantes de la empresa SanCor y del sindicato de Camioneros, además de los ministerios de Trabajo y Producción para ver "cómo se puede enfrentar esta crisis".



Fuentes oficiales de Agroindustria y Trabajo confirmaron a NA la realización de la reunión, pero expresaron que desconocían el

lugar y la hora.



"Hasta ayer no hubo despidos, es lo que me dicen del ministerio de Trabajo, aunque (los trabajadores) están suspendidos por una realidad que es una empresa en crisis", dijo Buryaile.